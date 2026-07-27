El PSOE reclama al gobierno local del PP en Córdoba la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda

Archivo - La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha lamentado este lunes que el Consistorio "siga sin contar con un servicio especializado que informe, asesore y acompañe a la ciudadanía en materia de vivienda", por lo que ha reclamado nuevamente al gobierno municipal del PP "la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda".

Según ha informado el PSOE en una nota, se trata de una propuesta que el Grupo Municipal Socialista ha defendido en distintas ocasiones durante este mandato y que considera "imprescindible para adaptar el Ayuntamiento a una realidad incuestionable, ya que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía".

Moya ha señalado que "la dificultad para acceder a una vivienda ya no afecta solo a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Hoy preocupa a miles de cordobeses y cordobesas, a jóvenes que quieren emanciparse y no encuentran un alquiler asumible, a familias que buscan una vivienda sin éxito, a propietarios que necesitan información sobre ayudas o rehabilitación, a comunidades de vecinos que quieren mejorar la eficiencia energética de sus edificios, y también a quienes atraviesan un conflicto relacionado con su vivienda o afrontan un procedimiento de desahucio sin saber dónde acudir".

La edil socialista ha recordado que "la provincia de Córdoba registró durante el primer trimestre de 2026 el mayor incremento de desahucios de Andalucía, con una subida del 34,6%, un dato que pone de manifiesto la necesidad de reforzar las herramientas públicas de información, asesoramiento y prevención", y "el verdadero problema es que hoy no existe una puerta única en el Ayuntamiento para atender todas estas situaciones".

Ahora, "si un vecino quiere solicitar una ayuda al alquiler, informarse sobre vivienda protegida, rehabilitar su vivienda, resolver un conflicto entre propietario e inquilino o necesita asesoramiento porque puede perder su casa, tiene que recorrer distintos servicios y administraciones", lo que evidencia que "Córdoba necesita una puerta única donde cualquier ciudadano encuentre información, orientación y acompañamiento desde el primer momento".

Para Moya, resulta difícil de justificar que el Ayuntamiento de Córdoba disponga de oficinas especializadas en ámbitos como consumo, turismo, comercio o atención ciudadana y, sin embargo, "no exista una Oficina Municipal de la Vivienda, precisamente cuando el acceso a la vivienda figura entre las mayores preocupaciones de la sociedad".

"La vivienda merece un servicio especializado. No hablamos de crear más burocracia, sino de acercar la administración a la ciudadanía y hacerla más útil. Una única puerta de entrada para resolver dudas, tramitar ayudas, mediar en conflictos y coordinar todos los recursos relacionados con la vivienda", ha explicado.

La concejala socialista ha agregado que esta oficina "permitiría centralizar la información sobre vivienda protegida, alquiler asequible, ayudas públicas, rehabilitación y eficiencia energética; ofrecer asesoramiento jurídico y mediación entre propietarios e inquilinos; coordinar los recursos municipales con otras administraciones y facilitar que el Ayuntamiento disponga de un mejor conocimiento de la realidad de la vivienda en Córdoba para diseñar políticas públicas más eficaces".

Además, ha recordado que esta herramienta funciona desde hace años en numerosos ayuntamientos españoles, por lo que "no estamos proponiendo nada extraordinario, sino que Córdoba deje de ser una excepción y disponga de un servicio que ya existe en muchas ciudades". Por eso, Moya ha lamentado que, pese a las distintas iniciativas presentadas por el PSOE durante este mandato, "el gobierno municipal del PP siga sin impulsar esta oficina".