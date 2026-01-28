PSOE reclama la tasa turística para aliviar la carga de los servicios públicos

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo. - PSOE

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha presentado este miércoles las iniciativas que su formación llevará al pleno ordinario del mes de enero y ha puesto el foco en la necesidad de implantar una tasa turística en la ciudad.

El edil argumenta que los 230.000 habitantes empadronados en Granada no pueden seguir soportando en solitario el coste de los servicios públicos que utilizan los millones de visitantes que recibe la capital cada año.

A su juicio, "la situación actual es insostenible financieramente y genera un deterioro evidente en la calidad de vida de los residentes, especialmente en zonas como el Albaicín, el Realejo o el centro".

Castillo ha explicado que la población flotante ejerce una presión "enorme" sobre la recogida de residuos, la limpieza, la seguridad ciudadana y el transporte público, citando como ejemplo el "colapso diario" de los autobuses que suben a la Alhambra o al Albaicín, lo que impide a los vecinos hacer uso de ellos para sus necesidades cotidianas.

Por ello, la moción del PSOE insta a la Junta de Andalucía a legislar para que los ayuntamientos tengan la libertad de aplicar esta tasa, que en el caso de Granada sería" meramente simbólica y en ningún caso disuasoria, tal y como demuestra la experiencia en Cataluña, Baleares o cientos de ciudades europeas donde su aplicación no ha restado visitantes", ha dicho.

Castillo ha estimado que esta tasa podría generar unos ingresos extra de entre 5 y 6 millones de euros anuales para las arcas municipales.

Ha subrayado que se trataría de un tributo finalista, cuyo destino sería exclusivamente el refuerzo de los servicios públicos en los barrios saturados, así como la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico.

El viceportavoz ha insistido en que el objetivo es hacer sostenible un sector que representa el 15 por ciento del PIB y el 18 por ciento del empleo, "logrando que el éxito turístico no se convierta en una condena para la habitabilidad de la ciudad y el bienestar de los vecinos".

En segundo lugar, el Grupo Municipal Socialista registró la semana pasada una iniciativa para exigir explicaciones y acciones inmediatas ante la proliferación de los cortes de luz en la capital.

Eduardo Castillo ha denunciado que los cortes de luz "han dejado de ser exclusivamente el día a día de los vecinos del Distrito Norte para extenderse por toda la ciudad ante la pasividad e inacción de la alcaldesa, a la que no hemos escuchado ni un reproche a la compañía en estos tres años de gobierno".

Según ha relatado, esta situación está provocando pérdidas de miles de euros a comerciantes que ven cómo se estropean sus mercancías y maquinarias, además de afectar a la vida diaria de miles de familias.

Por último, Castillo ha recordado que el PSOE también llevará al pleno una iniciativa relacionada con la nueva Ley de Patrimonio que tramita la Junta de Andalucía.

Los socialistas exigen que se paralice su aprobación para abrir un proceso de diálogo real con todos los agentes implicados, criticando que la alcaldesa de la ciudad que alberga la Alhambra "guarde silencio ante una norma impuesta por el gobierno autonómico que podría poner en riesgo la protección del legado monumental de Granada".