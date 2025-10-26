PSOE-A reclamará esta semana desde el Parlamento a la Junta medidas de "regeneración democrática" como un código ético

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender esta semana en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) relativa a "medidas de regeneración democrática e impulso democrático" que quiere reclamar al Gobierno de la Junta, y entre las que figura la elaboración de "un código ético".

El debate de esta iniciativa socialista, consultada por Europa Press, está incluido en el orden del día de la sesión de la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias convocada para el próximo jueves, 30 de octubre, según figura en la agenda parlamentaria de esta semana.

De esta manera, la primera propuesta que plasma el PSOE-A en esta PNL pasa por que el Parlamento inste a la Junta a "elaborar un código ético y de buen gobierno en el que se fijen los valores que han de orientar el comportamiento ejemplar de los altos cargos en el ejercicio de sus correspondientes responsabilidades públicas".

En segundo lugar, el grupo socialista quiere que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a "establecer en las distintas consejerías protocolos de detección temprana y prevención de conflictos de intereses de altos cargos", así como a "iniciar el estudio para el establecimiento de un mecanismo independiente de evaluación de las políticas públicas que informe sobre el grado de eficacia, eficiencia y economía de las estrategias, planes, programas y actuaciones anunciadas y ejecutadas".

De igual modo, la iniciativa socialista propone instar a la Junta a "evitar o, al menos, reducir los procedimientos legislativos de urgencia, en especial los decretos leyes, los cuales habrán de remitirse al Parlamento para su convalidación con un informe que avale suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad".

"Impulsar los cambios normativos necesarios que permitan hacer de obligado cumplimiento las recomendaciones emanadas de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía" es otra de las reivindicaciones incluidas en esta proposición no de ley del PSOE-A.

Asimismo, el grupo socialista quiere con esta iniciativa instar a la Junta desde el Parlamento a "adoptar las medidas necesarias para que el Centro de Estudios Andaluces (Centra) dependiente de la Consejería de la Presidencia, haga públicos los microdatos de las encuestas, sondeos o barómetros que realice, en un plazo máximo de cinco días, desde que el resultado de dichas encuestas, sondeos o barómetros se hubiesen publicado".

Otra de las propuestas del PSOE-A pasa por emplazar al Gobierno andaluz a "establecer, como regla general, que ningún órgano o ente instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, ni ninguno de sus altos cargos, mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, podrán aceptar premios o reconocimientos de cualquier naturaleza de entidades o personas receptoras de ayudas o subvenciones otorgadas por la propia Junta de Andalucía".

Y, finalmente, con esta PNL el PSOE-A propone que el Parlamento inste a la Junta a "desarrollar una regulación que determine las necesidades de protocolo y la composición de las comitivas de acompañamiento en los traslados nacionales e internacionales del presidente de la Junta y las consejeras y los consejeros, que habrá de regirse por criterios de necesidad y proporcionalidad".

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista reivindica las "normas sobre transparencia y buen gobierno" como "pieza clave sobre la que descansa, en gran medida, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones", y defiende que "la ciudadanía andaluza ha de percibir que los altos cargos de la Junta de Andalucía no solo cumplen con sus obligaciones legales y reglamentarias, sino que el ejercicio de sus funciones está inspirado en valores éticos orientados al servicio público", lo cual "requiere garantías adicionales".

Desde el PSOE-A defienden que "este impulso de regeneración democrática se hace especialmente necesario en Andalucía", donde "algunas de las actuaciones impulsadas directamente por el Gobierno de la Junta" presidido por Juanma Moreno "o adoptadas por algunos de sus altos cargos parecen alejarse claramente de los valores éticos y de servicio público que debieran inspirarlas".

La iniciativa subraya que el Gobierno del PP-A cuenta en esta legislatura con mayoría absoluta, y al respecto avisa de que "disfrutar" de una mayoría así que "respalda sistemáticamente cualquier decisión o actuación" del Ejecutivo "parece confundirse a veces con una sensación de impunidad".

"Se hace, por tanto, necesario establecer un marco en el que se clarifique el alcance de conceptos como incompatibilidades, conflictos de intereses, deber de transparencia", agrega la exposición de motivos de la iniciativa, que apuesta así por "fijar certezas tanto para la ciudadanía como para los propios altos cargos de la Junta de Andalucía, del correcto desarrollo de sus actuaciones, acorde a los valores éticos y de servicio público que debe inspirarlas".