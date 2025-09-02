PSOE-A se reivindica como alternativa para "echar" de la Junta a Moreno y sus "políticas de privatización" sanitaria

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en la convocatoria de sindicatos y 'mareas blancas' de Andalucía para presentar firmas en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre sanidad. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha venido este martes a reivindicar a su partido como alternativa e instrumento para "echar" del Gobierno andaluz a su actual presidente, Juanma Moreno (PP-A), y sus "políticas de privatización" de la sanidad, con las que el pueblo andaluz está "cabreado".

Así se desprende de la atención a medios que la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha realizado al asistir en Sevilla al acto convocado por los sindicatos Saste, CSIF, CCOO, UGT y la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía para la entrega de firmas que respaldan la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la sanidad pública.

María Márquez ha subrayado que el PSOE-A quería este martes, como ha hecho "a lo largo de todos estos meses", acompañar a las 'mareas blancas' de Andalucía que han recogido "57.209 firmas en un cuarto de hora" en apoyo de su ILP, "porque es imposible no salir a la calle y encontrarse un andaluz o a una andaluza que no esté cabreado con Moreno Bonilla por las políticas de privatización de la sanidad, lo más sagrado que tenemos los andaluces", ha aseverado.

La portavoz socialista ha sostenido que el presidente de la Junta "no es consciente del problema que tiene" con la sanidad, cuando "sólo hay que darse una vuelta por los hospitales de Andalucía, por los centros de salud, para ver el desastre del Partido Popular en materia sanitaria", según ha añadido.

La 'número dos' del PSOE-A ha aprovechado para criticar que Juanma Moreno "ha estado desaparecido este verano, 'missing', en modo avión". "Se fue a Japón, después ha estado tres semanas de vacaciones, donde no le hemos visto un pelo, apareció en la Feria (de Málaga), después ha ido a Galicia, y ahora está en Santander haciendo un Consejo de Gobierno, el primero del inicio del curso político", ha relatado María Márquez sobre la agenda de las últimas semanas del presidente de la Junta, sobre el que ha añadido con ironía que "no sabemos si se irá este fin de semana a los Pirineos con la fresquita".

"Lo que está claro es que aquí en Andalucía no está y, mientras tanto, la calle ardiendo, los andaluces gritando que no pueden más porque la situación de la sanidad pública en Andalucía es insostenible", ha abundado la representante del PSOE-A, quien en ese punto ha querido trasladar a los andaluces el mensaje de que "aquí hay solo dos opciones", que pasan por "seguir sufriendo las políticas de privatización en la sanidad del PP" o "echar a Moreno Bonilla del Gobierno" andaluz y sus "políticas de privatización de la sanidad" en la comunidad autónoma.

María Márquez se ha declarado "convencida", con lo que estaba "viendo" en la convocatoria de los sindicatos y las 'mareas blancas', de que "el cambio está en marcha en Andalucía, porque los andaluces merecemos una sanidad pública y de calidad", así como "que con lo más sagrado que tenemos, que es nuestra salud, nadie juegue y, por supuesto, nadie haga negocio", ha zanjado.