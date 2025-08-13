PSOE-A reprocha a Junta los 229 millones en prevención de incendios sin gastar: "Los incendios habrían sido más fáciles"

El portavoz de Empleo del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Gerardo Sánchez. - PSOE-A

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Gerardo Sánchez, ha recriminado este miércoles al Gobierno andaluz que la comunidad afronta un verano de altísimo riesgo de incendios forestales con 229 millones de euros sin ejecutar del Presupuesto de la Comunidad de Andalucía de 2024 acerca del gasto que previó destinar a prevención de incendios y cuidado de montes.

"Es una absoluta falta de responsabilidad" del presidente de la Junta y su Gobierno, ha denunciado el parlamentario autonómico socialista en una nota.

Después de expresar el apoyo y solidaridad de su partido con los vecinos y visitantes afectados por el fuego, Sánchez ha recordado que "los incendios se apagan en invierno", conclusión que ha remarcado por esos 229 millones sin gastar que ha reprochado al Gobierno andaluz.

Ha criticado al Gobierno andaluz por que "no ha gastado este dinero", partidas presupuestarias de las que ha afirmado que "podría haberse destinado a limpieza del monte, a caminos rurales o, incluso, a tener un dispositivo del Infoca más potente".

Con estas mejoras, ha apuntado el diputado socialista, los incendios este verano habrían ocurrido "en menor medida y habrían sido más fáciles de extinguir".

El representante socialista ha reiterado la "absoluta falta de responsabilidad del presidente de la Junta de Andalucía para con la preservación del medio ambiente y de nuestro patrimonio natural".

Gerardo Sánchez ha asegurado que su partido continúa muy pendiente de la evolución del segundo incendio que afecta a la localidad gaditana de Tarifa, que finalmente ha podido ser contenido, y de otros fuegos que se están registrando en Andalucía en estos días.

Ha subrayado el reconocimiento del PSOE-A al personal del dispositivo Infoca y de emergencias por su "trabajo a destajo para combatir, controlar y extinguir estos fuegos y para proteger a la población".

Sánchez ha criticado, además, el "desinterés" de Moreno Bonilla ante las reclamaciones laborales del personal del Infoca, recalcando el apoyo del PSOE-A a estas empleadas y empleados públicos y el reconocimiento de su "magnífico trabajo" en la lucha contra el fuego.

Ha censurado que el Gobierno del PP no atienda las reivindicaciones de las plantillas del Infoca, ni en el reconocimiento de su antigüedad ni en mejoras del operativo "que lo haga más seguro y más eficiente".

El portavoz socialista de Empleo ha apoyado las peticiones de este personal de equipos de protección y vehículos adecuados y, sobre todo, de contar con un dispositivo "completo en su totalidad", porque, según ha alertado, "hay puestos de vigilancia cerrados porque no hay personal, y esto no puede ser en este verano con tanta dificultad".