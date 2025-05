PSOE-A reprocha a la Junta que la población esté "jugándose la vida" en Cazorla (Jaén) para recibir Atención Primaria

CAZORLA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reprochado a la Junta de Andalucía que el cierre del centro de salud en el casco urbano de Cazorla y el traslado de la Atención Primaria al Hospital de Alta Resolución esté conllevando que la población esté "jugándose la vida cada día subiendo por una carretera sin arcén" y recorriendo más de dos kilómetros a pie para ver a su médico de familia.

"Es un despropósito", ha dicho la dirigente regional socialista, que ha exigido al Gobierno andaluz del PP que se ponga fin al problema "de manera inmediata". Márquez ha acompañado, junto al secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, y al alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, a vecinas y vecinos en la caminata de dos kilómetros por carretera desde el municipio hasta el centro hospitalario comarcal.

La dirigente socialista ha agradecido desde el PSOE-A al pueblo de Cazorla, de la mano de su alcalde, por "dar la pelea ante la vergüenza que están viviendo sus vecinos y vecinas" y ha incidido en reclamar soluciones urgentes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dejando claro que lo que se quiere es el el centro de salud "inmediatamente abierto" dentro del municipio y "el hospital de Cazorla, funcionando al cien por cien".

Márquez ha asegurado que en el PSOE-A va a dar la pelea "con uñas y dientes, al lado del pueblo de Cazorla y de sus vecinos y vecinas". porque "lo que están sufriendo es un crimen" y "o Moreno Bonilla lo resuelve de manera inmediata o no nos van a callar".

La representante socialista ha rechazado el "cinismo" del presidente de la Junta y su Gobierno del PP al argumentar que "la gente corre peligro" para justificar el cierre del centro de salud. "¿La gente que se echa a la carretera no corre peligro? Nos están tomando el pelo", ha remarcado Márquez.

Para la vicesecretaria general del PSOE-A, en Cazorla se confirma que "la palabra de Juanma Moreno y del PP, con todo lo que está pasando en el ámbito sanitario, no vale nada", al tiempo que ha recordado que el hoy presidente de la Junta visitó la localidad jiennense como candidato del PP-A para "decir que el centro de salud no funcionaba y que él se comprometía a reforzarlo", cuando, finalmente, lo que ha hecho es "clausurarlo" y trasladar la atención primaria fuera del municipio, al HARE Sierra de Cazorla.

La también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha resaltado que desde el PSOE se han llevado diferentes iniciativas a la Cámara autonómica sobre la situación de la atención primaria en Cazorla, y también en pregunta al presidente en sesión de control plenaria, pero Moreno no ha dado "ninguna respuesta ni solución, ni siquiera algún compromiso para la reapertura inmediata o rehabilitación del centro de salud".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha calificado lo que está ocurriendo de "auténtica vergüenza" y advirtió que se trata de "un ataque sin precedentes a la sanidad pública en Cazorla". "Este despropósito tiene nombre y apellidos: Juanma Moreno Bonilla. El presidente de la Junta tiene la máxima responsabilidad y nosotros no vamos a parar", ha dicho Latorre.

Para Latorre, lo que ocurre en Cazorla no es un hecho aislado, sino "la punta del iceberg de lo que está pasando con la sanidad en Andalucía". Así, ha manifestado que hay "miles de jiennenses en listas de espera, familias sin atención pediátrica, quirófanos cerrados y, mientras tanto, cuatro altos cargos del SAS imputados por fraccionamiento de contratos". "Juanma Moreno le ha puesto el cartel de 'se vende' a la sanidad en Andalucía. Y eso no lo vamos a consentir", ha concluido el secretario general de los socialistas jiennenses.

Además, el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha certificado su respaldo y de todo el PSOE-A a la plataforma vecinal movilizada ante el "atropello" y "sinsentido" del cierre del centro de salud por la Junta.

Olivares ha recalcado que la ciudadanía está "diciendo alto y claro" que quiere "un compromiso" de reforma del centro de salud porque la atención primaria "no puede prestarse" en el hospital comarcal. "Venimos andando por la carretera y hemos encontrado en el camino a personas mayores y también a gente que venía del pediatra con sus críos y esto no puede ser. Esto no puede pasar en Cazorla ni en ningún lugar de Andalucía", ha lamentado.

"Los vecinos y vecinas no soportan ya ni un día más este agravio", ha dicho el alcalde, y ha ratificado que "no se van a cansar de hacer movilizaciones pacíficas" en demanda de atención primaria dentro del municipio de Cazorla, como "una cadena humana" entre el casco urbano y el hospital para simbolizar "la unión del pueblo en torno a la prestación de los servicios sanitarios" y que se llevará a cabo este lunes a partir de las 19,00 horas.