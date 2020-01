PSOE-A, satisfecho: El Gobierno de Sánchez "jamás perjudicará a Andalucía" y sus acuerdos son "dentro de Constitución"

Publicado 08/01/2020 14:47:48 CET

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz (c), encabeza una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, junto a el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha expresado este miércoles la "satisfacción unánime" de los socialistas andaluces tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y del acuerdo de coalición alcanzado con Unidas Podemos, al tiempo que ha asegurado que ninguna decisión que adopte el nuevo Ejecutivo perjudicará a Andalucía y que se rige por acuerdos "transparentes y dentro del marco normativo, de la Constitución y de los estatutos de autonomía", en su caso.

Así se ha pronunciado Juan Cornejo en una rueda de prensa que ha ofrecido mientras que se celebraba una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del partido encabezada por la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

En este marco, el dirigente ha advertido de que las derechas critican el acuerdo que ha cerrado Sánchez con fuerzas nacionalistas e independentistas porque "quieren poner en duda ciertos elementos interesadamente para generar un relato que no se corresponde con la realidad porque, entre otras cosas, no se ha tomado ninguna decisión que perjudique a ninguna comunidad y los pactos son transparentes y dentro de la legalidad".

Cornejo ha señalado, al hilo del acuerdo con ERC, que "existen acuerdos bilaterales con todas las comunidades siempre que las decisiones que se adopten no afecten al resto de comunidades", toda vez que ha recalcado que el Ejecutivo de Sánchez "jamás adoptará ningún acuerdo que perjudique a ninguna comunidad ni a Andalucía".

Sobre la posibilidad de convocar un referéndum en Cataluña, ha indicado que "dentro del marco de la Constitución y de la ley, cuando hay un acuerdo, como dice el documento, se puede celebrar una consulta, como por ejemplo si se modifica el Estatuto de Autonomía", y ha subrayado que en este conflicto "tiene que haber mucho diálogo, acuerdo y negociación, dentro de la ley, la Constitución y el Estatuto".

Ha defendido que antes de valorar la mesa de trabajo entre el Gobierno y la Generalitat "hay que dejarla empezar a trabajar", insistiendo en que "nada se hará fuera del marco normativo". Y también respecto a las críticas que ha recibido el cogobierno incluso de las filas del PSOE, como de Alfonso Guerra, Cornejo ha dicho no estar de acuerdo y que para España "lo mejor es este gobierno, frente al bloqueo de las derechas".

Con todo, el secretario de Organización del PSOE-A ha celebrado que se haya "desbloqueado" la formación de un gobierno en el país y que el que se pone en marcha, liderado por Sánchez, es "progresista, ilusionante, esperanzador, va a dar soluciones reales a los problemas de los ciudadanos y tiene una potente agenda social".

Entre otras medidas, ha saludado medidas anunciadas como la derogación de la reforma laboral del PP, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, garantizar la revalorización de las pensiones por ley, la lucha por la igualdad y contra la violencia machista o que "devuelve el sentido común" a la educación, entre otras.

"CERRAZÓN ANTIDEMOCRÁTICO DE LAS DERECHAS"

Por contra, ha lamentado que se ha demostrado en el proceso de la investidura que "a las derechas no les duele España, les duele que no la gobiernan ellos", de modo que cree que tanto al PP como a Ciudadanos "siempre les va a perseguir su falta de generosidad y de altura de Estado" por mantener "un cerrazón antidemocrático que no les saldrá gratis".

Cornejo también se ha referido a los discursos que mantuvieron los líderes del PP y de Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, respectivamente, durante el debate de la investidura para apuntar que generaban "mucho odio" y para advertir de que el PP "compite con Vox, lo que lleva a que tengamos la extrema derecha y la derecha extrema".

Ha tildado de "vergonzoso" la "pataleta" que mantuvo ayer la bancada de la derecha en el Congreso, y ha augurado que el Gobierno de Sánchez será un contrapeso a las medidas "injustas" que pone en marcha, a su juicio, el Ejecutivo andaluz que comparten el PP-A y Cs.

"Cuando hay un gobierno del PSOE en España, siempre es bueno para Andalucía", ha dicho el secretario de Organización de los socialistas andaluces, antes de criticar que esto no ocurría ni con el Gobierno de Rajoy ni con el de Aznar.

Y por último, Cornejo ha hecho hincapié en que, frente a las críticas que están manifestando los partidos andaluces denunciando la "debilidad" del Gobierno de Sánchez en términos aritméticos, el central es "más fuerte que el andaluz de Juanma Moreno, tiene más representación y liderazgo". Esto, comparando los 155 parlamentarios que suman PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, de los 350 escaños; y los 47 que alcanzan PP-A y Cs en el Parlamento andaluz, de los 109 escaños que hay en esta institución.