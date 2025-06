El PSOE señala la "delicada situación financiera" de la Orquesta Ciudad de Granada y critica a Carazo y Junta

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha expresado este miércoles su preocupación por la "delicada situación financiera" de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), tras conocerse un informe del Consejo Rector, del que se hace eco la formación, que advierte sobre las "pérdidas significativas en su remanente económico que podrían llevar a la institución a la insolvencia en un breve plazo si no se pone remedio rápido".

La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha calificado la noticia de "alarmante" y ha señalado que esta situación "pone de manifiesto lo que llevamos tiempo denunciando, que el PP es muy mal gestor".

Según los datos a 31 de diciembre de 2024, traslada el partido en una nota, "el Consorcio de la OCG cerró el ejercicio con un resultado negativo de menos 274.954,42 euros, a pesar de contar con un patrimonio neto de 369.965,67 euros, lo que ha llevado a los socialistas en el consejo rector a no apoyar las cuentas presentadas".

La máxima responsable del PSOE en el Ayuntamiento ha explicado que "los resultados negativos se deben, principalmente, a la utilización del remanente de tesorería para financiar modificaciones de crédito por falta de consignación presupuestaria, reconociendo gastos en 2024 que se han financiado con ingresos de ejercicios anteriores".

Al respecto, la socialista ha detallado que, si bien, la Interventora Adjunta ha señalado que este resultado no tiene consecuencias legales directas, ya que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales no es negativo, sí recoge que "debe dar la alarma de que el Consorcio está generando pérdidas contables en su gestión ordinaria, lo que ha hecho saltar todas la alarmas". En este sentido, ha recalcado que la advertencia de la intervención es clara, "si no se ponen los medios pertinentes, puede derivar en una situación real de insolvencia en un plazo breve de tiempo".

La portavoz socialista ha subrayado la "labor escrupulosa" que el PSOE realizó durante años para mantener la salud financiera de la OCG y ha lamentado que la actual gestión haya llevado a la orquesta a este punto crítico, según señala. "No queremos que la OCG reviva una situación parecida a la que nos encontramos en los años 2015 y 2016", ha resaltado.

Por otro lado, Ruz ha vinculado esta situación a la "inquietante falta de compromiso" por parte de la Junta de Andalucía con los valores culturales de Granada. "Consideramos que la Orquesta Ciudad de Granada es la mejor Orquesta de Andalucía, sin embargo, su presupuesto es tres veces menor que el de Sevilla y dos veces menor que el de Málaga", ha denunciado.

Así, ha precisado que mientras Sevilla recibe 3.664.454 euros y Málaga, 2.880.155, la OCG cuenta con una aportación de 1.802.464 millones de euros "casi siete años después de que Moreno Bonilla se comprometiera a que todas las ciudades contarán con los mismo recursos". Para el Grupo Socialista, esto es "un ejemplo más de la afrenta de Bonilla hacia Granada, demostrando un claro desinterés por una institución cultural de primer nivel".

Por su parte, el concejal del PSOE, Juanjo Ibáñez, miembros del consorcio, ha instado al equipo de Gobierno de Carazo a rendir cuentas públicas sobre esta situación y tomar medidas urgentes para "garantizar la viabilidad" de la Orquesta Ciudad de Granada, así como a la Junta de Andalucía que dote a la OCG de un presupuesto digno y acorde a su calidad y relevancia cultural.

"Es imprescindible que las administraciones que forman parte del Consorcio Granada para la Música incrementen notablemente sus aportaciones para impedir que la situación de la orquesta se agrave y que no se merme un ápice su calidad musical y su prestigio, el cuál es una de las mejores tarjetas de presentación con las que cuenta Granada de cara a conseguir ser capital cultural europea en 2031", ha concluido.