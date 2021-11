PSOE señala sentencias del TC y la Constitución como límites a multar con 60.000 euros por comisiones de investigación

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, se ha pronunciado este miércoles sobre la propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento, que prevé multar con hasta 60.000 euros a los comparecientes en comisiones de investigación que no declaren o no contesten a las preguntas que se les formulen, que "nuestras líneas rojas son las sentencias del Tribunal Constitucional y la Constitución Española, que garantiza un derecho fundamental", en alusión a la no declaración contra uno mismo, por lo que ha advertido de que "un derecho fundamental no puede ser conculcado".

En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, Pérez ha afirmado que "vamos a ser tajantes", en referencia a su receptividad de la iniciativa de reforma del Reglamento del Parlamento, elaborada al alimón por la presidenta Marta Bosquet y los Servicios Jurídicos de la Cámara, para insistir en reclamar "que respetemos la Constitución, las leyes de las que nos hemos dotado, y las sentencias de los tribunales que dicen que hay derecho a no declarar".

La dirigente parlamentaria socialista ha reconocido que "sólo sabemos lo que habéis publicado" del proyecto de reforma del Reglamento del Parlamento, que este miércoles ha presentado Bosquet a los medios de comunicación, por cuanto ha explicado que "nos lo entregaron ayer tarde, no lo hemos podido analizar", por lo que se ha declarado partidaria de esperar a "su análisis" antes de "hacer una declaración", después de apelar al "ánimo constructivo" de su grupo, así como a "estudiar con mucho detenimiento" esa propuesta de reforma.