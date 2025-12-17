PSOE-A señala que con último presupuesto de la legislatura el balance de PP-A es "privatización, mentiras y corrupción"

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, este miércoles en declaraciones a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz en el Parlamento, María Márquez, ha sostenido este miércoles, cuando el Pleno de la Cámara autonómica afronta las dos jornadas del debate final del proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026, que con las últimas cuentas la conclusión es que "ésta ha sido la legislatura de la privatización, las mentiras y la corrupción".

A esa conclusión le ha añadido la idea de que "los servicios públicos están peor que nunca".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Márquez ha sostenido que "lo que estamos haciendo es un balance de legislatura" al argumentar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "cuando le interese, por sus intereses personales, va a convocar las elecciones".

"Moreno Bonilla cada vez que habla nos miente a los andaluces en nuestra cara", ha seguido argumentando la dirigente socialista, quien ha señalado que "no paran de asomar casos de corrupción como el más grave que hemos visto en Almería", para aludir entonces a "un dirigente del Partido Popular tenía billetes en las fundas de las almohadas y armas en los cajones".

"Lamentablemente, un gobierno que no merecemos los andaluces en estos momentos", ha remachado su reflexión María Márquez.