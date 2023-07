PSOE sostiene que el Ayuntamiento de Jaén "miente" sobre la obra de Ana Belén que se queda fuera del Festival de Otoño

JAÉN, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El que fuera concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Jaén y ahora concejal del PSOE, José Manuel Higueras, ha indicado que el gobierno local -- conformado por PP y Jaén Merece Más-- "miente" sobre la obra de teatro de Ana Belén que se ha quedado fuera del Festival de Otoño.

En un audio remitido a los medios, Higueras señala que le "sorprende enormemente el gran lío en el que se ha metido el Partido Popular y Jaén merece más" con la producción de Ana Belén y del que quieren salir "escondiéndose" detrás del PSOE.

Subraya que "no es el Partido Socialista quien saca la noticia", sino que "es la misma Ana Belén y la productora y la promotora de Ana Belén que tenían en Jaén la previsión de hacer este evento". "Son los que salen a la prensa diciendo que se les ha cancelado, supongo que alguien habrá llamado a estos promotores para decirle que no seguía adelante", ha afirmado Higueras.

Apunta que "la segunda mentira" del gobierno local es que "hablan de que no hay ninguna documentación cuando nos consta que se metió por registro electrónico el 3 de mayo tanto la solicitud como las fechas, no solamente de esa obra sino de otras obras".

Asimismo, Higueras manifiesta que le consta "por la boca del promotor" que "otras actuaciones se le han concedido con la misma documentación o incluso menos de la que hay ahora".

Aclara que la gestión del Festival de Otoño y de cualquier obra es "en un principio, por un lado, cerrarla, cerrar fechas, hablar con la gente, solicitarlo y luego realizar el contrato". Se trata de "una gestión que hay que realizar a lo largo del verano por parte del Ayuntamiento de Jaén", al igual que el PSOE se encontró en 2029 cuando llegó al gobierno municipal y "el Festival de Otoño de 2019 tenía cero contratos firmados".

"Saben muy bien de qué se habla y por lo tanto no solamente mienten con los procedimientos, que no son los que ellos hablan, sino también mienten cuando hablan de que no existe información ninguna", ha concluido Higueras.