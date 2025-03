PSOE-A subraya que en Andalucía "manda" Feijóo que "impone" a Moreno el rechazo a los 18.791 millones de quita de deuda

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

"En Andalucía no manda Moreno Bonilla, manda Feijóo, que impone sus decisiones desde el PP y no tiene en cuenta a los andaluces y andaluzas", ha afirmado este viernes en rueda de prensa la secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE-A, Isabel Ambrosio, quien ha criticado el rechazo del presidente de la Junta y su partido en el Parlamento ante una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Socialista, que se debatió este jueves en la Cámara autonómica.

"Poner los intereses de Feijóo por delante de Andalucía es lo que hará salir de San Telmo a Moreno Bonilla", ha apostillado en este sentido la dirigente socialista.

Ha lamentado el "no rotundo de Moreno Bonilla" a la iniciativa parlamentaria socialista para que Andalucía acepte la condonación de casi 19.000 millones de euros (18.791 millones) de la deuda autonómica planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A.

"Cuando Moreno Bonilla tiene que elegir entre Feijóo y Andalucía, siempre gana Feijóo, y eso no es lo que necesita Andalucía", ha recalcado la dirigente socialista, según una nota de este partido.

Ha censurado la "desfachatez" de Moreno Bonilla y el PP-A al "votar en contra de los intereses" del pueblo andaluz, insistiendo en que el presidente de la Junta "pone por delante" la estrategia de confrontación que impone Feijóo a nivel nacional.

La representante socialista ha añadido que el presidente de la Junta y el PP PP-A están "atrapados en sus contradicciones", porque reclaman con insistencia la reforma de la financiación autonómica pero no son capaces de "poner sobre la mesa" el modelo que proponen y caen en situaciones "surrealistas", en alusión a que el PP de Granada reclame que esta ciudad sea la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública mientras que el Grupo Popular en el Congreso votaban contra la creación de este organismo.

Ambrosio ha remarcado que Andalucía "no está para rechazar recursos ni despilfarrar oportunidades", y ha señalado que los casi 19.000 millones que Moreno Bonilla rechaza con total "falta de sensibilidad y empatía" con la gente podrían emplearse para acortar la lista de espera de dependientes, aligerar también las demoras en sanidad que "siguen aumentando, con 15.000 personas más en los últimos seis meses", mejorar la ratio de alumnado por aula en las escuelas pública o atender más y mejor a niños y niñas con necesidades educativas especiales

"Cada 'no' de Moreno Bonilla daña a Andalucía, provoca el desmantelamiento de más servicios públicos y convierte derechos en negocio", ha sostenido Ambrosio.

CONTRADICCIONES DE MORENO

La también parlamentaria autonómica ha remarcado las "contradicciones" de Moreno en las investigaciones judiciales sobre la "trama SAS", toda vez que el presidente andaluz ha pasado de hablar de "bulo e invento" a meras "irregularidades administrativas" y, ahora, ha pasado a reclamar su personación en las diligencias previas que se instruyen en un juzgado de Cádiz primero "en calidad de perjudicada", que ha recibido el beneplácito del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, y ahora como responsable civil subsidiaria.

Ha expresado que el PSOE-A sigue reclamando de Moreno que "dé la cara, que lo cuente todo, colabore con la Justicia y que deje de cortar cabezas y buscar cabezas de turco", tras la destitución de la interventora general de la Junta y del director general de Gestión Económica del SAS que actuó como "arquitecto" de los procedimientos "llenos de irregularidades" para desviar dinero de la sanidad pública al negocio privado de la salud.

Para la representante de la Ejecutiva regional socialista, es evidente la "relación directa" entre ese desvío de fondos públicos a la sanidad privada y el "desmantelamiento y deterioro que sufrimos" los andaluces del sistema sanitario público.

"Las consecuencias son devastadoras para las familias, porque tenemos las mayores listas de espera sanitarias del país y la peor prestación sanitaria, como demuestra la última consulta ciudadana del CIS", ha afirmado, para proclamar que "todo esto tiene un responsable, Moreno Bonilla como presidente de la Junta".

La también portavoz de Fomento del Grupo Socialista ha alertado de que "a Moreno Bonilla tampoco le afecta la preocupación de los andaluces por la subida de precios de la vivienda en alquiler o compra", por lo que ha critica que en el Gobierno del PP ya han dejado claro que su "mayor ocupación es la construcción como negocio" y no el derecho a una vivienda.

Ha sostenido que la política de vivienda de la Junta de Andalucía, materializada en el Decreto-ley 1/2025 "llega tarde y mal", tiene detrás "un negocio redondo", por el que primero permiten que suba el precio de la vivienda, luego admiten que familias con rentas altas puedan acceder a viviendas protegidas "dejando atrás a quienes tienen más dificultades" y abren la desclasificación sólo siete años después, de manera que los inmuebles que "con esfuerzo cuesta construir desde lo público están en el mercado" en muy breve plazo.

Ha rechazado este modelo especulativo y ha defendido una verdadera política pública de vivienda, que para el PSOE-A es el quinto pilar del Estado de Bienestar y "un derecho que hay que garantizar", en la línea que viene trabajando el Gobierno progresista de España, con una ley que permite contener precios de alquiler en zonas tensionadas, facilita el acceso al parque público de vivienda y contempla vías de ayudas para personas vulnerables.

MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

Sobre el acuerdo propuesto por el Gobierno de España para la atención a menores migrantes no acompañados, ha explicado que las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo, para comunicar y certificar el número de niños y niñas que tienen en sus sistemas de acogida y "será entonces cuando se establezca la capacidad de cada territorio y se aplicarán los criterios establecidos de acogida".

"Cualquier polémica antes del 31 de marzo sólo busca lo que vemos en Moreno Bonilla y su Gobierno, confrontación", ha aseverado Ambrosio, y ha criticado que el PP priorice su estrategia partidista "usando a niños y niñas".