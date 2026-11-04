PSOE-A sugiere que si Antonio Sanz actuara como Puente debió dimitir tras el incendio de Los Gallardos con 15 muertes

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez en rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha opinado este miércoles que Óscar Puente "ha hecho lo correcto" al presentar su dimisión como ministro de Transportes tras los graves accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) que se han registrado este año, y ha sugerido que si el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), actuara con el mismo criterio, debió "haber dimitido" tras el incendio forestal registrado el pasado verano en Los Gallardos (Almería) en el que, "por no mandar un mensaje, por no avisar a la gente" con el sistema 'Es-Alert', "fallecieron 15 personas".

Así se ha pronunciado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz que ha comenzado con unas palabras de "pésame para las familias de las víctimas" del "terrible accidente" de Urda, con una mención especial a "los 16 andaluces" que han fallecido en dicho siniestro.

La representante del PSOE-A se ha alineado con el mensaje de que la dimisión de Puente refleja que "no somos lo mismo", al tiempo que ha señalado que "cuando se ejerce una tarea de gobierno hay que estar siempre a la altura de las circunstancias, y también cuando hay una tragedia de esta magnitud".

María Márquez ha considerado que la dimisión de Puente contribuye a "dignificar la política", y "la ciudadanía espera de sus representantes, de los servidores públicos, fortalecer la democracia, dignificar la política", y en ese punto ha criticado "lo que hizo" el PP tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, o tras el accidente ferroviario de Angrois de julio de 2013, cuando el entonces Gobierno del PP "terminó premiando a la ministra" de Fomento en aquel momento del accidente, según ha dicho aludiendo a la que luego fue presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Además, la representante socialista ha llamado la atención sobre que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón (PP) "sigue siendo parlamentario" autonómico tras dimitir como presidente de su región un año después de la 'dana' de octubre de 2024, así como ha señalado que la consejera de Salud cuando se destapó la "crisis del cribado del cáncer de mama" en Andalucía, Rocío Hernández, que "dimitió" de dicha responsabilidad, "sigue cobrando a día de hoy mensualmente una indemnización de casi 7.000 euros mensuales".

"Y hemos visto lo que ha pasado con el incendio de Los Gallardos de este verano con 15 personas fallecidas", ha abundado la representante socialista para señalar que, si se hiciera "una comparativa" con lo que ha ocurrido tras el accidente de Urda, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, "debería haber dimitido", porque, "por no mandar un mensaje a la gente, por no avisar a la gente, fallecieron 15 personas" en dicho suceso. "No hay color" entre una actuación y otra, ha sentenciado la portavoz socialista en alusión a la dimisión de Puente y a la no renuncia de Sanz.

"NI UNA LECCIÓN DE MORAL" POR PARTE DEL PP

En esa línea, María Márquez ha aseverado que desde el PSOE-A no le permiten "ni una lección de moral" al PP "con la hemeroteca que tienen y con la actitud que han tenido" los 'populares' "en la gestión de las tragedias y de los accidentes cuando han estado al frente del Gobierno, y cuando están en la oposición desde una irresponsabilidad terrible", ha censurado.

Además, la parlamentaria socialista se ha preguntado "qué va a hacer la Junta de Andalucía con las 16 familias de los andaluces" muertos en el accidente de Urda, y "con los andaluces que iban en esos trenes" siniestrados y que han resultado "afectados, heridos, y que requieren también de una asistencia sanitaria, psicológica, que tendrá que poner encima de la mesa el Gobierno" andaluz, que "está ahí precisamente también para trabajar y para poner soluciones", según ha abundado María Márquez.

En esa línea, la representante socialista se ha preguntado "cómo es posible que las víctimas mortales de los incendios que ha habido en Andalucía" este verano, como el de Los Gallardos, "tengan que estar peleando sus derechos en los tribunales, arruinándose en los juzgados, sin tener una respuesta del Gobierno de la Junta".