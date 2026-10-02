PSOE-A: La "supuesta" nueva ayuda al alquiler que anunció Moreno es otra "edición del Bono Joven" del Gobierno

El parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha avisado este viernes de que la "supuesta" nueva ayuda al alquiler anunciada este pasado jueves por el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en el Pleno del Parlamento "es, en realidad, la tercera edición del Bono Joven del Gobierno de España".

Así lo ha advertido el portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Mario Jiménez, en un comunicado en el que ha exigido a Moreno "explicaciones" y una "rectificación inmediata" por "apropiarse" de un programa estatal que, además, la Junta ha gestionado "de manera desastrosa, con retrasos en los pagos a los jóvenes beneficiarios de hasta dos años", según ha denunciado.

De esta manera, el portavoz socialista ha criticado que Moreno "mintió" en el Parlamento de Andalucía al "ocultar" que dicha "supuesta" nueva ayuda se correspondía con el Bono Joven impulsado por el Gobierno central.

En concreto, Moreno aprovechó su turno de respuesta a la pregunta que en la sesión de control al Gobierno le planteó la portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, para anunciar la creación en la comunidad autónoma de "una nueva línea de ayudas de alquiler destinada a jóvenes menores de 35 años", que será de "250 euros al mes durante un máximo de 24 meses", según detalló.

"Moreno Bonilla mintió al Parlamento apropiándose de una medida que es del Gobierno de España, que es una iniciativa de impulso político del Gobierno de Pedro Sánchez", ha replicado este viernes Mario Jiménez, quien ha exigido al presidente de la Junta que "se tome en serio el grave problema de vivienda en Andalucía, especialmente para la gente joven".

El portavoz socialista ha lamentado que, pese a la "conmoción ciudadana en toda España por el desahucio de Mari Carmen", y con la vivienda como "primera preocupación" para los andaluces, Juanma Moreno y su Gobierno "no tiene ninguna iniciativa para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda", y se limita, según ha incidido, a "subirse al carro de las iniciativas del Gobierno de España".

Jiménez ha sostenido que el Gobierno del PP-A ha administrado de forma "absolutamente chapucera anteriores convocatorias del Bono Alquiler Joven, hasta el extremo que el propio Moreno Bonilla tuvo que pedir perdón por retrasos de casi dos años en los que jóvenes tenían adjudicada una ayuda y no podían disfrutar de ella porque no se gestionaba correctamente por la Junta de Andalucía", ha remarcado el representante socialista.

Ha añadido que la consejera "autora material de ese desastre" es ahora titular de Vivienda, en alusión a Rocío Díaz, por lo que ha augurado que, nuevamente, "el caos está garantizado" en aplicación andaluza de la tercera edición del Bono Alquiler Joven estatal.

"Es muy preocupante la facilidad con que Moreno Bonilla engaña al Parlamento", ha avisado Mario Jiménez, quien ha insistido en señalar que el presidente de la Junta tiene que ofrecer "una rectificación inmediata" y aclarar "por qué mintió al anunciar como propia una ayuda al alquiler para jóvenes que es del Gobierno de España".