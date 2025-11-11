PSOE-A teme "conflictos de intereses" del nuevo viceconsejero de Sanidad y urge su comparecencia en el Parlamento

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a registrar "una solicitud de comparecencia inmediata" del nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, en la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Parlamento de Andalucía ante las "muchísimas dudas" que levanta sobre posibles "conflictos de intereses" en los que pueda incurrir desde dicha responsabilidad por su actividad anterior en la sanidad privada.

Así lo ha anunciado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha incidido en criticar el nombramiento del nuevo viceconsejero de Sanidad, que ha considerado "claramente ofensivo" por parte del Gobierno de Juanma Moreno hacia "los andaluces que están saliendo a la calle pidiendo que se proteja la sanidad pública del saqueo" que, en su opinión, está cometiendo sobre ella el Ejecutivo del PP-A.

Mario Jiménez ha cuestionado la "capacidad y honestidad en el cumplimiento de sus obligaciones en defensa del interés general" con las que Navarro "pueda abordar su tarea sin entrar en un permanente conflicto de intereses" por su papel en la sanidad privada en Andalucía, teniendo en cuenta que viene de ser vicepresidente primero de la Diputación de Granada, portavoz y diputado delegado de Presidencia y Proyectos Estratégicos en el organismo provincial granadino, así como jefe de Urgencias y médico de Urgencias en el Hospital Universitario HLA Inmaculada (grupo Asisa) de Granada.

Mario Jiménez ha achacado al Gobierno de Moreno "una gestión desastrosa, negligente, criminal" en relación a la sanidad, y "un saqueo que viene perpetrándose" --según ha continuado-- desde que el también líder del PP-A preside la Junta, y que "significa un vaciado de la sanidad pública andaluza para enriquecer sin límite a las grandes corporaciones sanitarias de este país que han venido a cebarse y a llevarse por delante el patrimonio de los derechos de los andaluces".

"Se ve cada vez con más claridad que el PP y la sanidad pública son incompatibles", según ha sentenciado el representante del PSOE-A, que se ha referido entonces a dicho nombramiento del nuevo viceconsejero de Sanidad como "un ataque directo a la sanidad pública" en la comunidad autónoma, y ha acusado a Moreno de meter con Nicolás Navarro "un caballo de Troya" en dicho servicio público, en la persona de "alguien que viene a trabajar para los intereses de las grandes corporaciones sanitarias y en contra de los de los andaluces".

Es "como poner al zorro a cuidar del gallinero", porque "quien sólo defiende los intereses de la privada no va a defender los intereses de la sanidad pública", según ha razonado el diputado del PSOE-A, quien ha incidido en subrayar que Navarro "viene de cobrar de distintas administraciones públicas" al tiempo que "ha estado trabajando para la sanidad privada durante todos estos años".

En esa línea, ha apuntado que habrá que aclarar "cuáles son las condiciones" en las que el nuevo viceconsejero "ha podido ser concejal en un ayuntamiento, vicepresidente de una Diputación provincial, portavoz de su grupo en esa Diputación y, después, dedicarse a la gestión privada de la sanidad y a defender los intereses de una determinada corporación sanitaria privada en Andalucía durante este tiempo".

"Ya veremos cómo es posible hacer eso, porque hay que ser un superhombre para dedicarse a todo esto y no comprometer la tarea que, en el ámbito público, se tenía que estar haciendo", ha agregado Mario Jiménez antes de remarcar que Nicolás Navarro procede de la empresa Asisa, cuando "hace algunos meses" ya "se produjo una situación comprometida para el Gobierno" andaluz "cuando el que había sido director gerente del SAS y viceconsejero de Salud", Miguel Ángel Guzmán, quiso incorporarse a dicha compañía tras dejar sus responsabilidades en la administración autonómica.

Por eso, el parlamentario socialista ha avisado de que en el caso del viceconsejero "de nuevo" vuelven a ligarse el presidente de la Junta, "los fondos" de la administración autonómica y "la corporación sanitaria Asisa", de la que "viene de trabajar" Nicolás Navarro, a quien, además, Mario Jiménez ha tachado de "negacionista de la memoria histórica", y al que ha criticado porque "entiende que entre sus cometidos como responsable público está el de proteger el nombre de Francisco Franco y que no se le retire la medalla" de Motril, la localidad granadina de la que el nuevo 'número dos' de la Consejería de Sanidad era concejal.

EL VICECONSEJERO SERÁ QUIEN ESTÉ "AL FRENTE" DE SANIDAD

El representante del PSOE-A ha sostenido que Nicolás Navarro va a ser quien "va a estar al frente de la Consejería" de Sanidad realmente, porque el consejero, Antonio Sanz, "no va a tener tiempo para estar al frente absolutamente de nada", y su "preocupación" va a ser "remover el lodo de la política en Andalucía y la gestión de la propaganda, el condicionamiento de los medios de comunicación en Andalucía, y poner los fondos públicos de la Junta al servicio de las estrategias y del ego" de Juanma Moreno, ha agregado.

"Por lo tanto, quien se va a ocupar de gestionar la sanidad pública en Andalucía es un señor que viene de trabajar para la privada y que tiene que seguir trabajando para la privada", según ha advertido Mario Jiménez antes de añadir que el nuevo viceconsejero llega además a dicho cargo a "vigilar que los más de 4.600 millones de euros que se han derivado desde la sanidad pública a la privada en Andalucía desde que es presidente" Juanma Moreno "estén perfectamente resguardados".

En esa línea, el representante del PSOE-A ha aseverado que el nuevo viceconsejero "viene a cuidar del cortijo de la sanidad privada dentro de la sanidad pública andaluza", y ha anunciado que los socialistas andaluces van a "vigilar escrupulosamente cada contrato, cada céntimo de euro" que Navarro "maneje, él directamente o a través del Servicio Andaluz de Salud, y que vaya dirigido a este conglomerado de corporaciones sanitarias privadas que se están quedando con la sanidad pública andaluza".

El representante socialista ha considerado "una torpeza muy importante" de Moreno el nombramiento del viceconsejero, y que el presidente de la Junta "no está sabiendo interpretar que los andaluces quieren que se proteja su sanidad pública", y ser tratados como pacientes en dicho servicio y no como "clientes en función de su capacidad económica".

Mario Jiménez ha concluido incidiendo en subrayar que lo que le "preocupa" al PSOE-A en relación a este asunto, sobre todo, es "conocer hasta qué punto puedan existir conflictos de intereses" por parte de Nicolás Navarro para "gestionar la sanidad pública en Andalucía teniendo en cuenta sus vinculaciones más que demostradas con la sanidad privada" en esta comunidad.