PSOE-A urge que "se esclarezca" la gestión de fondos usados por la Junta para reformar el hospital militar de Sevilla

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este martes a que "se esclarezca" la gestión de fondos públicos empleados por parte de la Junta de Andalucía para reformar el antiguo hospital militar Vigil de Quiñones de Sevilla, rebautizado como hospital Muñoz Cariñanos.

El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, se ha pronunciado sobre este asunto en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla al hilo de una providencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 13 de la capital andaluza, que mantiene abiertas diligencias de investigación tras una denuncia de los diputados del Grupo Socialista sobre presuntas irregularidades en contratos realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19.

En concreto, dicha providencia, consultada por Europa Press y fechada este pasado lunes, 10 de noviembre, solicita al SAS documentos relativos a fondos europeos que en parte se emplearon para dicha reforma del antiguo hospital militar de Sevilla.

Según ha subrayado Mario Jiménez, por parte de dicho juzgado de instrucción se solicita información a la Junta sobre "los fondos y el procedimiento de contratación y de obra" acometida en el actual hospital Muñoz Cariñanos, que, según ha remarcado el representante del PSOE-A, "ha sido objeto de controversia desde el principio".

Así, ha señalado que el PP-A "falsificó desde el Gobierno de la Junta de Andalucía un supuesto referéndum para ver qué nombre se le ponía al hospital", que quedó rebautizado como Muñoz Cariñanos, en recuerdo del médico militar asesinado por ETA en la capital andaluza en octubre del año 2000.

Además, Mario Jiménez ha criticado que este hospital "ha sido inaugurado hasta siete veces", según las cuentas del PSOE-A, por parte del Gobierno de Juanma Moreno, y "ahora resulta que la justicia pone en cuestión los procedimientos con los que se han empleado los recursos públicos para construir ese hospital", ha abundado el parlamentario socialista para remarcar a continuación que desde su partido quieren que "se esclarezca absolutamente qué ha podido pasar ahí".

"Nos tememos que el Muñoz Cariñanos es el (hospital) Zendal de Andalucía, una obra llena de sospechas, de una gestión absolutamente irregular por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, que ahora la justicia pone en cuestión", ha continuado Mario Jiménez.

Ha subrayado que en dicho hospital "se han invertido 74 millones de euros de fondos públicos" de los que "cada céntimo tiene que verificarse" y comprobar que se han empleado "correctamente", así como aclarar si "el procedimiento por el cual se han activado y se han movilizado esos fondos ha cumplido escrupulosamente la ley", según ha finalizado Mario Jiménez.