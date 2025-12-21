PSOE-A teme "recortes de hasta el 22%" en la PAC por el "seguidismo" del PP "a la derecha europea"

La parlamentaria del PSOE-A Ana María Romero, en una foto de archivo en el Pleno del Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE y parlamentaria andaluza, Ana María Romero, ha alertado este domingo sobre la "amenaza real" que, en su opinión, suponen "los actuales planteamientos de la derecha europea para el sustento de miles de familias andaluzas", y en esa línea ha advertido de que el "seguidismo" del PP en Bruselas a las políticas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "abren la puerta a unos recortes que pueden alcanzar el 22% en el próximo ciclo de la Política Agraria Común (PAC)".

Así lo ha manifestado la representante socialista en una nota este domingo en la que ha advertido sobre un escenario, "fruto de la política conservadora", que "ignora las particularidades" del sector y ha generado un "profundo malestar" entre las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas.

Ante esta situación, Romero ha hecho un "llamamiento urgente a todas las fuerzas políticas y administraciones" para conformar una "voz común y contundente que frene el desmantelamiento de las ayudas agroalimentarias que pretende ejecutar la derecha europea".

La dirigente socialista ha sostenido que la estrategia comunitaria busca "despojar a la PAC de su carácter específico" para convertirla en un "mero programa de gasto" dentro de un fondo multisectorial "sin identidad propia".

"No vamos a permitir que se diluya una política histórica para que responda a intereses ajenos al medio rural; exigimos que la PAC mantenga su estructura propia y no se convierta en un cajón de sastre presupuestario que dé la espalda a nuestros productores", ha aseverado.

La parlamentaria socialista ha reivindicado la "firmeza y determinación" con la que, a su juicio, el Gobierno de España, bajo la dirección del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, "está liderando la defensa de una PAC sólida y bien financiada".

Según Romero, el Ejecutivo central es el "principal dique de contención" frente a los recortes, trabajando por garantizar instrumentos eficaces que aseguren la rentabilidad de los hombres y mujeres del campo y de la mar", así como "la seguridad alimentaria y el desarrollo rural frente a una negociación que se prevé larga y complicada".

Finalmente, Ana María Romero ha querido dejar claro que el PSOE defenderá una política común "estable, predecible y adaptada a las realidades productivas que definen a Andalucía, desde el olivar y los cultivos hortofrutícolas hasta el viñedo, la ganadería y el regadío".

"Reclamamos una PAC que responda con claridad a las necesidades del medio rural andaluz, y que no se vea debilitada por los planteamientos de una derecha que parece más interesada en los recortes que en el futuro de nuestro sector agroalimentario", ha concluido la representante socialista.