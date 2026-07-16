PSOE-A urge a Antonio Sanz "explicaciones" y una auditoría de la gestión de Jorge Vázquez al frente de Andalucía Global

El parlamentario y secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este jueves "explicaciones" al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), en relación a la gestión de Jorge Vázquez como director general de la agencia Andalucía Global, cargo del que dimitió hace unos días, al tiempo que ha anunciado que va a pedir que se realice una auditoría de dicha gestión.

Así lo ha avanzado el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha trasladado la "preocupación" de su grupo "por lo que se va conociendo en la provincia de Cádiz y las vinculaciones que el Gobierno de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, del PP", puedan tener con "las actuaciones de un presunto grupo criminal que ha estado actuando en la provincia de Cádiz vinculado al blanqueo de capitales y al tráfico de drogas".

Mario Jiménez ha advertido de que en dicho presunto grupo "ha podido estar implicado en primera persona un alto cargo del Gobierno de la Junta de Andalucía con gran vinculación y con gran capacidad de influencia" en el PP de Cádiz, y "con una relación especialmente cercana con el vicepresidente de la Junta", Antonio Sanz, "del que ha sido mano derecha en su trabajo como dirigente del Partido Popular en la provincia de Cádiz", según ha abundado en referencia al citado Jorge Vázquez.

"Nos preocupa lo que ha podido ocurrir, porque nos tememos que ha podido derivarse dinero de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial para el patrocinio fraudulento de actividades que lo único que buscaban era el posible blanqueo de dinero vinculado al tráfico de drogas", ha continuado el representante socialista.

Mario Jiménez ha subrayado que "se ha podido identificar presuntamente" a Jorge Vázquez "como un integrante o una persona a la que hacen mención" los "individuos que han sido detenidos por estos hechos como posible o futuro posible beneficiario de un soborno", y ha aseverado que "eso tiene que aclararse absolutamente" y, "si es así, tienen que derivarse las responsabilidades que sean precisas".

"Ante esto, el señor (Antonio) Sanz tiene que dar explicaciones inmediatamente", ha sentenciado Mario Jiménez, que ha emplazado al vicepresidente y consejero de Presidencia a aclarar "cuáles son las vinculaciones" que tenga con Jorge Vázquez, y "qué conoce de las posibles actividades que han podido llegar a vincularlo a esta trama".

Además, el portavoz socialista ha llamado la atención acerca de que la entidad Andalucía Global "ha saltado" en la estructura de la Junta de Andalucía "de Presidencia a Turismo, y ahora" con el nuevo Gobierno andaluz, "casualmente vuelve al ámbito" de Antonio Sanz --la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias--, "en un momento en el que va a tener que investigarse el destino de los recursos que Andalucía Global haya podido utilizar en patrocinios".

Dicho esto, Mario Jiménez ha anunciado que el Grupo Socialista va a "pedir que se audite toda la gestión de Andalucía Global, desde que Jorge Vázquez ha estado al frente de la misma, por si se pudieran establecer vinculaciones con esa trama", y también van a reclamar que "se investigue la gestión" del citado Jorge Vázquez "al frente de responsabilidades" anteriores como la de "delegado de Turismo en la provincia de Cádiz y los fondos que desde la empresa Turismo de Andalucía hayan podido utilizarse también para patrocinios que pudieran haber terminado también en la órbita de esa trama que se está investigando en la provincia de Cádiz".

Asimismo, el PSOE-A va a "pedir la comparecencia" de Antonio Sanz en el Parlamento, porque "va a tener que explicar las vinculaciones" con Jorge Vázquez y "el uso que este señor, bajo responsabilidades en la Junta de Andalucía, ha podido hacer de esos fondos públicos", según ha detallado Mario Jiménez.

Se trata, según ha agregado, de que "se auditen los recursos que se han utilizado en esa entidad pública, y los fondos públicos que desde Turismo de Andalucía han podido destinarse a esa posible actividad ilícita que se está investigando en los juzgados en estos momentos, y que vincula nada más y nada menos que fondos de la Junta de Andalucía con una trama de tráfico de estupefacientes y de blanqueo de capital", según ha concluido el parlamentario socialista.