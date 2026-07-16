IU Cádiz reclama una investigación interna en Diputación por los expedientes de patrocinio con empresarios investigados

Archivo - Ramón Galán y Jorge Rodríguez atiende a los periodistas. - IU - Archivo
CÁDIZ 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha exigido una investigación interna en la Diputación con motivo del caso judicial de supuesto blanqueo de capitales de varios empresarios que han estado contando con el patrocinio de la Diputación y otras administraciones para algunos eventos.
En una nota, Rodríguez ha considerado "insuficiente" la postura de Diputación, que estudia personarse en el caso como perjudicada. "Es un paso importante en defensa de esta institución y de dinero público después de los escándalos conocidos con la implicación tanto de Ayuntamiento de El Puerto, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, pero es insufuciente".
A juicio del dirigente provincial de IU Cádiz, "la presidenta no ha aclarado si la Diputación abrirá una investigación interna para revisar los expedientes o comprobar si hubiera un fallo o posibles responsabilidades políticas". "Mientras la Diputación da este paso, Germán Beardo sigue en silencio y la Junta de Andalucía, de la misma manera, sin dar ningún tipo de explicaciones", ha añadido.
Así, ha exigido, "tanto a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Cádiz y al Ayuntamiento de El Puerto, que sigan esta propuesta que se ha llevado a cabo por parte de IU y que la Diputación ha aceptado, que se personen en el procedimiento".
Por su parte, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, ha señalado que "es importante que la Diputación dé un paso al frente y, si es necesario, se persone o abra una investigación interna para depurar todas las responsabilidades, ya que los hechos que se están investigando son muy graves y la imagen de la institución puede verse dañada".
Galán ha hecho alusión a las conversaciones que han trascendido del grupo de Whatsapp de los empresarios investigados, donde, según indica, "se habla de pedir o utilizar la Diputación de Cádiz para la obtención de contratos de patrocinio, por tanto, es muy importante que se dé un paso al frente, se actúe con transparencia, se colabore al máximo con la justicia, y si es necesario, se abra un proceso de investigación interno para depurar todas y cada una de las responsabilidades".