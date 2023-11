PSOE-A urge a Crespo "explicaciones" por la investigación de la Oficina Antifraude al director de Pesca de la Junta

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha emplazado este martes a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo (PP-A), a comparecer tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz para dar "todas las explicaciones" en relación a la investigación abierta en la Oficina Andaluza Antifraude por un posible "conflicto de intereses y un fraude en subvenciones" que afectaría al director general de Pesca del Gobierno andaluz, José Manuel Martínez Malia.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, la portavoz del Grupo Socialista en materia de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Isabel Ambrosio, ha realizado este llamamiento a la consejera de Agricultura al hilo de "lo que estamos conociendo en estos días" acerca del director general de Pesca, según ha subrayado.

Al respecto, ha recordado que "el Grupo Parlamentario Socialista denunció ante la Oficina Antifraude lo que podría ser un conflicto de intereses y un fraude en las subvenciones", y ha destacado que "de esa denuncia inicial se ha establecido la apertura de un procedimiento de investigación y de inspección", y desde el PSOE-A consideran que "es el momento oportuno para que la consejera de Agricultura dé todas y cada una de las explicaciones que merece la opinión pública sobre este sentido".

"Estamos hablando de dos presuntos delitos que son muy graves", ha advertido la parlamentaria socialista antes de avisar de que, "si la consejera de Agricultura no diera hoy las explicaciones oportunas, nos tememos muy mucho que a partir de ahora vamos a establecer una relación, y es que hay un consentimiento, una complicidad por la que (Crespo) no sale a dar la cara y a dar todas y cada una de las explicaciones".

PNL DEL PSOE-A SOBRE FINANCIACIÓN

Por otro lado, la diputada del PSOE-A ha aludido a la proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que se debatirá este miércoles en el Pleno del Parlamento para apostar por "la creación y la constitución, dentro de la Comisión General de Comunidades Autónomas" del Senado, de "una ponencia" para abordar la reforma de la financiación autonómica.

Isabel Ambrosio ha avanzado que los socialistas van a "aprovechar" el debate de este miércoles para solicitarle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé las instrucciones necesarias al Grupo Parlamentario Popular para que respalde esta iniciativa" del PSOE-A, que "persigue fundamentalmente marcar desde Andalucía un debate de financiación autonómica en España", y que esta comunidad lo lidere "para poder poner sobre la mesa el criterio que salió por unanimidad" aprobado por el Pleno del Parlamento andaluz en 2018, donde "se establecía que el criterio que debe primar en la financiación de las comunidades autónomas es el de la población".

La representante del PSOE-A ha sostenido que si Moreno y el grupo del PP-A "no respaldan esta iniciativa" socialista, lo que habrá "detrás no es ni más ni menos que un sometimiento" del también líder del PP andaluz "para no querer plantar cara" al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "plantean que los criterios en el modelo de financiación sean completamente distintos y no se acojan al de la población", según ha continuado señalando Isabel Ambrosio.

Ante la posibilidad de que Moreno dé "la batalla por perdida", la representante del PSOE-A ha avisado de que "desde el Grupo Socialista estaremos para recordarle que aquello que fue posible del acuerdo del 2018 se tiene que conseguir también en este momento".