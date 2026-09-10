PSOE-A urge "explicaciones y responsabilidades políticas" a la Junta por el "caos" con destinos de docentes interinos

La portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y del PSOE-A, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Alba, ha exigido este jueves "explicaciones inmediatas" y "responsabilidades políticas" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) por el "caos" provocado en la primera adjudicación de vacantes y sustituciones docentes a través del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) de la Junta de Andalucía, a "apenas dos días del comienzo del curso escolar en Infantil y Primaria".

En un comunicado, Alba ha reclamado estas explicaciones a la Junta tras relatar que la Consejería de Educación realizó la primera convocatoria el pasado 3 de septiembre y publicó la adjudicación de destinos el día 7, si bien, "horas después, la propia administración tuvo que dejarla sin efecto tras reconocer la existencia de 'incidencias técnicas' y efectuar una nueva adjudicación el 8 de septiembre".

"Miles de niños y niñas andaluces han vuelto al colegio, pero la Consejería no fue capaz de garantizar con suficiente antelación y seguridad la incorporación de todo el profesorado", ha denunciado la portavoz socialista.

Según ha señalado, la decisión de anular las adjudicaciones inicialmente comunicadas generó "incertidumbre, desconcierto y una enorme preocupación" entre los docentes afectados, "muchos de los cuales ya estaban organizando sus desplazamientos, buscando alojamiento o preparando su incorporación a los centros que les habían sido asignados".

Patricia Alba ha criticado que el Gobierno andaluz "siga sin ofrecer una explicación detallada sobre lo ocurrido". "La Consejería habló de una incidencia técnica, pero los docentes y la comunidad educativa merecen saber qué falló exactamente, por qué falló, a cuántas personas afectó y qué garantías existen para que no vuelva a repetirse", ha manifestado la representante socialista.

La también parlamentaria ha reprochado a Moreno que su Gobierno "haya vuelto a improvisar en un momento especialmente sensible para los centros, las familias y el profesorado". "Los niños y las niñas llegaron puntuales a sus colegios. Los docentes estaban preparados para incorporarse", pero "quien volvió a llegar tarde fue el Gobierno de Juanma Moreno", ha criticado Patricia Alba.

A su juicio, lo sucedido evidencia una "falta de planificación incompatible con la trascendencia que tiene el comienzo del curso escolar". "La incorporación del profesorado no puede resolverse con prisas, rectificaciones de última hora y mensajes contradictorios", ha aseverado antes de apostillar que "detrás de cada adjudicación hay un docente, una familia que tiene que organizarse y un colegio que necesita tener su plantilla completa para atender correctamente al alumnado".

La portavoz de Educación ha advertido de que no se trata únicamente de un fallo informático o administrativo, sino de "una decisión que afecta directamente al funcionamiento de la educación pública andaluza". "Cada plaza que no se cubre a tiempo se traduce en alumnado sin su maestro o maestra, equipos directivos obligados a reorganizar los centros y familias que comienzan el curso con incertidumbre", ha indicado.

Por todo ello, desde el PSOE de Andalucía reclaman a la Consejería que "haga público un informe detallado sobre la incidencia, su alcance y las medidas adoptadas para evitar nuevos errores en las próximas convocatorias del Sipri".

"Cuando un error de esta magnitud afecta al inicio del curso escolar, no basta con decir que hubo una incidencia técnica. Alguien tiene que dar explicaciones y alguien tiene que asumir responsabilidades", ha subrayado Alba.

La portavoz socialista ha reclamado igualmente que "se garantice la estabilidad y fiabilidad del sistema de adjudicación", así como una "comunicación directa y clara con el profesorado afectado".

"No se puede tratar a los docentes como simples números dentro de una plataforma informática. Son profesionales que tienen derecho a conocer su destino con tiempo suficiente y a incorporarse a sus centros con normalidad", ha defendido la representante del PSOE-A.

EXIGENCIA DE EXPLICACIONES

Alba ha asegurado en esa línea que el Grupo Socialista "pedirá explicaciones en el Parlamento de Andalucía y exigirá conocer las causas del fallo, el número exacto de personas afectadas y las consecuencias que tuvo la rectificación sobre los destinos inicialmente adjudicados".

"El inicio del curso vuelve a poner frente al espejo las dos Andalucías de Moreno Bonilla: la de la propaganda, los anuncios y las fotografías, y la Andalucía real de los centros educativos, donde faltan planificación, recursos y respuestas", ha advertido la diputada socialista para finalizar.