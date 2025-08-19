El PSOE urge a la Junta a actuar para "asegurar la estabilidad" de la Orquesta Ciudad de Granada

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE-A Gerardo Sánchez ha exigido este martes a la Junta de Andalucía que "actúe de una vez" para "asegurar la estabilidad" de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) y para "garantizar el apoyo institucional que merece, más aún cuando se trata de una de las mejores cartas de presentación con las que cuenta la ciudad de cara a conseguir ser capital cultural europea en 2031".

Así lo ha manifestado el diputado socialista en una nota en la que ha aseverado que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) "no puede seguir permitiendo que la Orquesta se hunda por falta de financiación", al tiempo que ha denunciado que dicha institución cultural sea "una de las más olvidadas por la Consejería de Cultura".

El socialista ha criticado así la "falta de apoyo, especialmente de la Junta", a la OCG, y ha aseverado que "los datos son claros y escandalosos". "El Gobierno de Moreno Bonilla aporta a la Orquesta Ciudad de Granada tres veces menos que a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y la mitad de lo que destina a la Orquesta Filarmónica de Málaga", ha detallado en esa línea Gerardo Sánchez.

El representante del PSOE ha lamentado que Moreno "haya dado pie a esta situación, sobre todo cuando hace siete años se comprometió a que todas las ciudades contarán con los mismos recursos", ha apostillado antes de remarcar que "Granada no pide más que nadie, pero tampoco puede aceptar menos".

Para Gerardo Sánchez, "no puede ser que se trate con este desdén a una orquesta cuya calidad ha sido reconocida nacional e internacionalmente, que forma parte de nuestra identidad cultural y que, además, cumple una función formativa y social fundamental".

Tras remarcar que en el último Consejo Rector de la OCG "se dio conocimiento de un informe de intervención que advertía de pérdidas significativas en su remanente económico, que, si no se remedia, podría llevar a esta institución a la insolvencia en un plazo breve de tiempo", Gerardo Sánchez ha señalado que los músicos, el personal técnico y el público fiel "están haciendo un esfuerzo extraordinario por sostener una programación de calidad en medio de la precariedad, con presupuestos que no dan ni para afrontar los gastos básicos".

En ese contexto, ha acusado a la Junta de "mirar para otro lado", y ha considerado "imprescindible" que las administraciones que forman parte del Consorcio Granada para la Música "incrementen notablemente sus aportaciones para impedir que la situación de la OCG se agrave y que no se merme ni un ápice su calidad musical y su prestigio".

LLAMAMIENTO TAMBIÉN A LA DIPUTACIÓN

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha reclamado al gobierno del PP en la institución provincial que "también ponga de su parte para hacer frente a las necesidades de la Orquesta".

Gómez, que ha subrayado que a la Diputación le corresponde aportar un 11,45 por ciento del presupuesto del Consorcio que gestiona la OCG, ha indicado que "hay que evitar volver a la desestabilización y a la notoria escasez de recursos que ya atravesó la Orquesta años atrás".

"Si no actuamos ahora vamos a volver a esa situación", ha advertido la socialista, quien ha planteado que las distintas administraciones presentes en dicho Consorcio --Ayuntamiento y Diputación de Granada, y Junta de Andalucía-- incrementen su aportación "en base a la carestía de vida para financiar la actividad de la OCG, dentro del porcentaje estipulado".

En ese contexto, ha defendido que el anterior gobierno socialista en la Diputación hizo un "gran esfuerzo" en el momento de "crisis" que hubo, por lo que ha considerado que "el PP ahora debe estar a la altura".