PSOE-A usa su pregunta a Moreno para un minuto de silencio por el "genocidio" de Gaza que sólo secunda la izquierda

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de los grupos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-- han guardado este jueves un minuto de silencio en el Pleno de la Cámara autonómica a iniciativa espontánea del Grupo Socialista que no había sido previamente comunicada a la Mesa, y que no han secundado poniéndose en pie los parlamentarios del PP-A y Vox.

Ha sucedido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz y en el turno de la pregunta que la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha dirigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Al inicio de su intervención, la representante socialista se ha hecho eco de las palabras que sobre este asunto ha pronunciado previamente el presidente de la Junta en respuesta a la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, y se ha congratulado de que Juanma Moreno "haya reconocido que en Gaza se está produciendo un genocidio".

No obstante, María Márquez ha diferenciado el comportamiento en esta materia del dirigente 'popular' andaluz, al que ha afeado ir "a rastras a reconocer que se está viviendo un genocidio en Gaza", respecto de la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está liderando el debate por la paz en el mundo", según ha proclamado.

En ese punto, la portavoz socialista ha retado al presidente de la Junta a secundar un minuto de silencio en ese momento en el Pleno aprovechando para ello el turno de intervención del Grupo Socialista. "Si usted quiere, se levanta y es coherente con lo que acaba de decir. El Grupo Socialista ofrece un minuto de su tiempo desde este momento", ha trasladado Márquez a Moreno.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), ha terciado entonces para señalar que la decisión de guardar un minuto de silencio en la Cámara es "prerrogativa" suya como presidente de la Cámara, y ha remarcado que en la anterior sesión plenaria ya se guardó uno por "los 1.000 asesinatos cometidos en Gaza".

No obstante, Aguirre ha concedido que la portavoz socialista podía "utilizar" un minuto de su turno "en callarse", que eso sí era "potestad suya", y que mientras tanto "el Pleno sigue, y sigue contando en el minuto que usted va perdiendo y no quiere utilizarlo en el control del Gobierno", ha trasladado a la representante del PSOE-A.

Los parlamentarios del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante se han puesto entonces de pie para secundar ese minuto de silencio mientras que los diputados de PP-A y Vox han seguido sentados en sus escaños, y que ha concluido con una ovación por parte de quienes lo han respaldado, así como con la crítica de María Márquez al presidente de la Junta sobre su falta de "coherencia" en este asunto.

MORENO CRITICA LA "PERFORMANCE"

Juanma Moreno ha replicado entonces a la portavoz socialista que lo que se acababa de vivir en el Parlamento, ese minuto de silencio "sin el control de la Mesa, de manera espontánea, es, una vez más, la utilización del sufrimiento de decenas de miles de personas que no se lo merecen".

En esa línea, ha acusado a la representante del PSOE-A de protagonizar una "performance", y le ha indicado que "ante una injusticia" como la que "se está produciendo allí, podemos hacer dos cosas", que son, o bien "actuar de forma unida", o con "ponerse una pegatina, darse golpes de pecho e intentar rascar unos votos del sufrimiento de decenas de miles de gazatíes que no se lo merecen".

Moreno ha enmarcado el comportamiento de María Márquez en la "desesperación" que percibe en las "filas" socialistas y que el presidente de la Junta ha dicho "entender". "Se lo he dicho muchas veces, lo entiendo porque los grupos políticos pasan por momentos duros", ha comentado antes de espetar a la portavoz socialista que, "por mucha desesperación" que tengan en su grupo, "lo que no pueden hacer es manosear todo, porque al final queda retratado su grupo", ha zanjado.

DEBATE CON INMA NIETO (POR ANDALUCÍA)

Previamente a este rifirrafe entre Márquez y Moreno, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), había afeado al presidente de la Junta en su pregunta en la sesión de control al Gobierno andaluz que el Parlamento "siga sin poder hacer un minuto de silencio" dentro del salón de plenos mientras "se mantiene el genocidio contra el pueblo palestino" por parte de un Estado, el de Israel, que "quiere exterminar por completo a un pueblo y anexionarse su territorio".

Sobre esta situación, Moreno --que ha eludido entrar en una "discusión semántica" aunque se ha mostrado dispuesto a "reconocer el genocidio"-- ha acusado a la izquierda de querer "dividir y polarizar a la sociedad para arañar un puñado de votos e intentar sobrevivir" políticamente en el Gobierno central. "Si lo que realmente quieren es que salgamos todos a una para parar la matanza en Gaza, lo que tienen que hacer es no utilizar ni manosear más de una vez por todas una causa noble como es la de Gaza. Eso es lo que debería de hacer".

A renglón seguido, ha insistido en que primero "hay que condenar al grupo terrorista Hamás; en segundo lugar, exigir la devolución de los rehenes; y construir un futuro de dos estados no desde la operación de un grupo terrorista que mató a mujeres embarazadas y a niños", en alusión el atentado de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.