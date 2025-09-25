Moreno critica la estrategia del PSOE-A para "dinamitar" el Parlamento: "Se les va a hacer largo hasta las elecciones"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha empleado este jueves el cierre de la sesión de control al Gobierno andaluz que acoge el Parlamento de Andalucía, durante la última pregunta que se le hace, la del Grupo Popular, para dirigir observaciones hacia el modelo de oposición que sigue el Grupo Socialista a instancias de su líder, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien ha recordado que "está más tiempo en Madrid que en Andalucía".

El presidente andaluz ha contrapuesto "una nueva y distinta estrategia" del Partido Socialista cuyas riendas lleva Montero en comparación con el liderazgo de Juan Espadas, quien dejó de ser en febrero secretario general del PSOE de Andalucía, y que ha calificado como "la de la corrección".

"Les advierto, señores del Partido Socialista, que se les va a hacer muy largo este año", ha espetado Moreno a los parlamentarios socialistas, a quienes ha planteado que deben atemperar su ánimo opositor porque "las elecciones no son mañana, ni el mes que viene, ni dentro de tres meses".

Durante la pregunta del portavoz de su grupo, Toni Martín, Moreno le ha señalado al Grupo Socialista que en el inicio del periodo de sesiones que comenzó este mes y se extiende hasta diciembre "advertí que este periodo de sesiones iba a ser complejo" y ha presumido de que "los hechos demuestran que no me faltaba razón".

Frente a ese modelo que ha atribuido a la bancada que ocupan los diputados socialistas, el presidente andaluz ha recetado a los suyos "mantener la corrección, el equilibrio y la sensatez sin que nos distraigan".

Durante esas recomendaciones al Grupo Socialista el presidente andaluz ha tenido un intercambio de pareceres con el socialista Mario Jiménez, a quien ha llegado a señalar "Mario, usted hará lo de siempre: chillar", y le ha planteado que "cada uno elige su papel voluntariamente", mientras ha asegurado que en su caso se dedica a "gobernar para todos los andaluces".

Ha considerado que los parlamentarios socialistas "tienen prohibido salirse del guión" y que "por tierra, mar y aire" se comportan como "el grupo de soldados" de Montero para convertir al Partido Socialista de Andalucía en "una mala extensión del sanchismo en nuestra tierra".

Hecho que ha calificado como "una pena" por cuanto ha apelado a que "un grupo político tiene que cumplir su papel, constitucional y estatutario", que ha concretado en "defender los intereses de Andalucía, no los de una sola persona, el señor Sánchez", antes de advertir de que "deje el partido reventado" tras su marcha de la Presidencia del Gobierno y el liderazgo del PSOE.

El presidente de la Junta ha reivindicado en su intervención un crecimiento del 2,6% este año, cifra que estará por encima de la media nacional y de la zona euro, además de una reducción de la tasa de paro de 8,2 puntos, desde un 23 a un 14,8%.

"Llevamos 80 meses consecutivos liderando el descenso interanual en España, en términos absolutos, y Andalucía ha logrado cerrar agosto con 247.099 empresas inscritas en la Seguridad Social", ha afirmado Moreno, quien de igual forma ha sostenido el destino de "seis de cada diez euros del contribuyente a reforzar, a reconstruir los servicios públicos esenciales en materia de educación, sanidad y dependencia", con un aumento cercano a los 9.500 millones de euros desde 2018.

"Estamos trabajando en dos ejes que son fundamentales. Por un lado, el económico, con reformas económicas que hagan que Andalucía crezca en el ámbito tecnológico y digital, en el ámbito industrial", ha dicho Moreno, quien de igual forma ha apuntado que "una recaudación extraordinaria como consecuencia de una mayor actividad económica la estamos destinando precisamente a las familias más vulnerables y a los servicios públicos esenciales".