PSOE-A valora las "buenas noticias" que traen los CPFF con Montero: "Andalucía recibirá más de 30.000 millones en 2026"

Archivo - La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, observa a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero en la atención de medios de comunicación. A 29 de mayo de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha defendido este lunes que, "frente a lo que ocurría cuando gobernaba el PP, los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con María Jesús Montero como vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, siempre traen buenas noticias para Andalucía".

Así lo han reivindicado desde el PSOE-A en un mensaje difundido a los medios de comunicación al hilo de la reunión del CPFF que se celebra este lunes entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos del ramo, y en el que han puesto de relieve que, en el próximo año 2026, "Andalucía recibirá del Gobierno de España más de 30.000 millones de euros, los mayores recursos de la historia".

Según subrayan los socialistas andaluces, en total, desde que la también secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "es ministra, Andalucía ha recibido cada año 8.500 millones más que cuando gobernaba el PP".

Frente a ello, desde el PSOE-A han criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y "su consejera de Economía, Carolina España, muestran impotencia e incapacidad política, además de pedir una cosa con la que ni siquiera están de acuerdo los suyos".

Los socialistas andaluces han aludido así a la reclamación que desde la Junta hacen al Gobierno central acerca de la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación para compensar a las comunidades autónomas peor financiadas, como sería el caso de Andalucía, y al respecto han apuntado que si el Ejecutivo de Juanma Moreno "de verdad quiere" dicho fondo transitorio, "lo que debe hacer es elevar una propuesta apoyada por Galicia, Madrid y Castilla y León", comunidades las tres gobernadas por el PP.

"Para ser creíble en su exigencia, Moreno Bonilla tendría que ponerse de acuerdo con los 'barones' del PP, pero es incapaz, porque en esto, como en todo, es un presidente sobrepasado y agotado", han agregado desde el PSOE-A, desde donde han incidido en advertir de que, "con más recursos que nunca, los servicios públicos están peor que nunca" en Andalucía.