PSOE-A valora la victoria de las familias andaluzas de la CUME como "un triunfo" de la sociedad y de la "política útil"

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano. (Imagen de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Olga Manzano, ha celebrado este domingo como "un triunfo de la sociedad civil" y de la "política útil" de los socialistas andaluces el blindaje definitivo del permiso CUME para el personal de la Junta de Andalucía, un "derecho fundamental" que permite a los empleados públicos cuidar a hijos con cáncer u otras enfermedades graves.

Así lo ha expresado Manzano, que ha indicado que esto llega tras un año y medio de trabajo conjunto con la plataforma 'La CUME Nos Une Andalucía', destacando que la perseverancia de las familias ha logrado imponerse a la "indolencia" del Gobierno de Juanma Moreno. La dirigente socialista ha puesto en valor el camino recorrido junto a estas madres y padres, cuya lucha comenzó ante "la vulneración sistemática de un derecho consolidado".

"Ha sido un orgullo acompañar a estas familias en una causa tan justa y tierna", ha señalado Manzano, recordando que el permiso se basa en el decreto 154/2017, negociado y aprobado en su día por la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como consejera de la Junta de Andalucía, una "norma pionera" que vinculaba la duración del permiso a "la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente" del menor.

Manzano ha recriminado que, durante los últimos años, el Gobierno andaluz había provocado un "sufrimiento innecesario" a estas familias mediante la "extinción o denegación masiva" de permisos, aplicando criterios arbitrarios que dependían "del barrio donde se vivía o del centro donde se trabajaba".

A su juicio, gracias a la presión ejercida a través de siete iniciativas parlamentarias --incluyendo una Proposición No de Ley (PNL) registrada el pasado noviembre--, denuncias públicas y jornadas de trabajo en la Cámara autonómica, se ha conseguido que la Junta rectifique.

"Hoy este derecho está libre de interpretaciones y ha quedado publicado en BOJA, como tantas veces hemos solicitado", ha subrayado la secretaria de Igualdad, garantizando que el permiso "no esté sujeto a recortes economicistas" y se proteja la salud mental y la conciliación de los cuidadores.

Para Manzano, este logro demuestra que "hay batallas que merecen la pena librar" y ha afirmado que la oposición puede ejercer "una política constructiva cuando se pone al servicio de quienes más lo necesitan". "Al final, la verdad y la justicia se imponen", ha concluido la representante del PSOE-A, reafirmando su compromiso de "seguir vigilando para que la administración autonómica cumpla con la transparencia y la gestión humanizada que estas situaciones dramáticas requieren".