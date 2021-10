PSOE-A ve "espacio de entendimiento" con la Junta y se da de plazo hasta el 18 de noviembre para pactar el Presupuesto

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha constatado este jueves, tras la celebración del Debate sobre el estado de la Comunidad que ha acogido la Cámara autonómica, que hay "espacio de entendimiento" con el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para buscar un acuerdo con el que aprobar el proyecto de Presupuestos de 2022, y ha anunciado que se da de fecha "tope" para alcanzar ese consenso el día 18 de noviembre, cuando expira el plazo para registrar enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas andaluzas del año que viene.

Así lo ha anunciado la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, en una atención a medios en la Cámara andaluza tras finalizar el referido debate sobre el estado de la comunidad, en el que el Pleno ha aprobado 17 de las 35 propuestas de resolución que ha defendido el Grupo Socialista, diez de ellas con los apoyos de PP-A y Cs y que están alineadas con las propuestas que el PSOE-A ha trasladado al Gobierno andaluz para buscar un posible acuerdo presupuestario.

Al hilo, Ángeles Férriz ha comentado que desde el Grupo Socialista están "muy satisfechos" con el resultado del debate en el que querían "seguir trayendo la voz de Andalucía y mostrar esa Andalucía real que el presidente de la Junta no quiere ver", porque "hemos logrado nuestro objetivo", que era, según ha abundado, que Juanma Moreno "se posicionara sobre las propuestas que le había presentado el PSOE el 1 de octubre" pasado, en la reunión que el jefe del Ejecutivo mantuvo con el líder del PSOE-A, Juan Espadas, y "sobre las que en un mes no habíamos tenido ninguna opinión ni reunión para manifestarse sobre las mismas", según ha apostillado.

La portavoz socialista ha opinado que Moreno "se equivocó" este pasado miércoles, cuando "tuvo una oportunidad de decir aquellas propuestas en las que estaba de acuerdo con nosotros", y ha destacado que, en cambio, "esta mañana hemos visto que el PP está de acuerdo en una parte de las propuestas" de los socialistas y que los socialistas "estamos de acuerdo en otra parte de las propuestas" del PP, por lo que "es evidente que existe un espacio de entendimiento".

Férriz ha subrayado que eso es "lo que ha defendido Juan Espadas desde primera hora, desde aquel 1 de octubre en que se reunieron" Moreno y el líder socialista "y se emplazaron a sentarse", tras lo que ha remarcado que "dialogar no es hacer un anuncio desde una tribuna, no es decir 'esto son lentejas'", sino que dialogar es sentarse las dos partes, ver las propuestas de una y de la otra, "se ven las que estamos de acuerdo, y en las que no hay acuerdo se intenta llegar a un acuerdo".

La portavoz parlamentaria del PSOE-A ha manifestado también que Moreno debería "explicar" al Grupo Socialista "a quién de su gobierno creer, porque no sabemos si a su consejero de Presidencia (Elías Bendodo), al vicepresidente (Juan Marín), que nos dice que nos quedemos esperando, o a él, que de nuevo vuelve a establecer querer dialogar".

QUE MORENO "LLAME A ESPADAS" PARA FIJAR UNA NUEVA REUNIÓN

En todo caso, Férriz ha aseverado que, si el presidente de la Junta "quiere dialogar, es muy sencillo, que nos llame y nos sentamos cuando él quiera". "Que llame a Juan Espadas hoy mismo y que ponga una reunión", ha abundado antes de poner de relieve que el PSOE-A había "pactado" con el presidente andaluz "unas reglas de juego" que pasaban por "intentar acordar" el Presupuesto "antes de que viniera al Parlamento", donde el Consejo de Gobierno tiene previsto remitirlo el 3 de noviembre, según ha recordado.

Ha añadido que si el presidente de la Junta "ahora quiere cambiar las reglas del juego, y que ese Presupuesto lo veamos después del 3 de noviembre, no vamos a poner absolutamente ninguna excusa" y "vamos a pelear hasta la extenuación por llegar a un acuerdo en una Andalucía que vive un momento excepcional y que necesita política y políticos excepcionales".

"Y lo vamos a hacer porque no queremos que se apruebe un Presupuesto de derechas en un momento donde Andalucía necesita una recuperación justa", ha remachado la portavoz socialista antes de apostillar que, si Moreno "decide cambiar unilateralmente las reglas de juego" acordadas, "que las cambie, que nos llame y nos sentamos sin ningún problema".

Férriz ha avisado de que el PSOE-A "solo se va a poner un tope, la fecha donde se puede presentar una enmienda a la totalidad", que es el 18 de noviembre. "Si hasta entonces ellos tienen intención de sentarse, llevamos 28 días esperando que el Gobierno de Moreno decida sentarse con nosotros para decirnos lo que hoy nos ha dicho a través de resoluciones, en qué está de acuerdo y en qué no" de las propuestas socialistas, ha abundado la portavoz antes de concluir que "quedamos emplazados a que Moreno llame cuanto antes a Espadas", porque "el tiempo apremia" y "Andalucía se merece que hagamos ese intento". "Por el PSOE no va a quedar", ha zanjado la portavoz parlamentaria.