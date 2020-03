PSOE-A ve "inmoral" que Marín "se salte el confinamiento" para la "propaganda" de la Junta en la crisis del coronavirus

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz Rodrigo Sánchez Haro ha criticado este martes la "autopropaganda" y el "autobombo" en el que, a su juicio, se encuentra sumida la Junta de Andalucía durante la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, y ha tachado de "inmoral" que el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se haya "saltado el confinamiento" vinculado al estado de alarma declarado por dicha pandemia.

En un comunicado, Sánchez Haro ha reaccionado así después de que Marín se haya desplazado este martes a la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Sevilla para supervisar la llegada de un contingente de mascarillas destinadas a profesionales que trabajan contra la pandemia del coronavirus.

El portavoz socialista ha calificado de "impropio de un gobierno irresponsable" e "inmoral" que el vicepresidente de la Junta organice un acto en el Puerto de Sevilla para recibir un barco con un cargamento de mascarillas "saltándose el confinamiento", que mantiene inmovilizada a toda la población andaluza.

Ha considerado que, como vicepresidente, tiene que emplear este tiempo en "suministrar el material de protección de manera urgente al personal sanitario, y a solucionar los problemas en las residencias de mayores y otros colectivos afectados por la pandemia".

El dirigente regional socialista ha defendido que la lealtad del PSOE de Andalucía con todas las administraciones ante el virus es "férrea", pero ha expresado su "preocupación por la gestión de la crisis" por parte del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, "muy rápido en la propaganda y muy lento en la adopción de medidas eficaces" desde la Junta, según ha apostillado.

Tras subrayar que la comunidad ha superado ya los 5.000 contagios y "el presidente aún no ha dado cara en Parlamento para explicar su gestión y escuchar las propuestas de la oposición", Sánchez Haro ha insistido en criticar que el Gobierno de Moreno "no tiene pudor en sacar pecho de la evolución menos mala del virus en Andalucía, pero no adopta medidas para reforzar el trabajo en la sanidad pública" para afrontar la pandemia.

"SOMBRAS" EN LA GESTIÓN DE LA JUNTA

Ha incidido en las "las sombras en la gestión del Gobierno de la Junta", y ha criticado, en este sentido, que los ayuntamientos "continúan sin tener información diaria sobre la situación del virus de cada municipio", reclamando transparencia desde la Administración autonómica hacia las corporaciones locales "como se está haciendo en otras comunidades, como Murcia o País Vasco".

El portavoz adjunto socialista ha señalado que "tampoco está claro qué hace el presidente Moreno Bonilla con las residencias de mayores, que son competencia exclusiva de la Junta", cuestionando si se les ha repartido material de protección, si se han formado los equipos médicos que deben controlar y hacer seguimiento de los centros de ancianos y de discapacidad, y si se están realizando inspecciones para conocer su situación.

Ha preguntado, igualmente, "qué ocurre con el material sanitario recibido del Gobierno de España en Andalucía, cuándo y cómo se ha repartido, con qué criterios y qué pasa con los cinco millones de mascarillas que dicen que ha comprado la Junta", que "no sabemos si están a disposición de los andaluces", según ha abundado.

APOYO DE LA JUNTA A LOS AUTÓNOMOS ANDALUCES

"Queremos lo que quiere la ciudadanía, más agilidad y eficacia y más información ante la crisis del coronavirus en nuestra tierra", ha recalcado Sánchez Haro, quien ha reivindicado que la Junta actúe ya apoyar a los autónomos andaluces.

Ha apuntado que el Gobierno de España ha garantizado a este sector una prestación equivalente al 70% de la base reguladora y ha planteado que Moreno "no puede perder más tiempo y completar esa medida estatal garantizando a los autónomos andaluces el 30% restante, como ha hecho Cataluña".

Además, el portavoz adjunto del Grupo Socialista ha reclamado "orden y concierto en el Gobierno de la Junta al abordar un terreno tan sensible como el de la educación", dejando claro que el PSOE andaluz está "con los profesores en su labor tan importante que están haciendo de manera telemática, enseñanza virtual desde sus casas", y exigiendo a Moreno "más rigor, atención y, sobre todo, respeto" al trabajo docente.

Asimismo, Sánchez Haro ha criticado que el Ejecutivo autonómico "deja en la estacada a 35.000 trabajadores andaluces, 10.000 de escuelas infantiles y 25.000 monitores de integración social y de lenguaje de signos y personal de comedores y transporte escolar", a quienes, según ha reiterado, se les responde "primero con silencio y después con olvido", y para quienes ha reclamado respuestas para que las empresas puedan cubrir costes y el personal, mantener sus empleos y condiciones laborales.