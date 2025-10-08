PSOE-A ve insuficiente la dimisión de la consejera de Salud y Montero asegura que "seguiremos exigiendo respuestas"

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha afirmado que la dimisión de la hasta ahora consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, "no nos vale". En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que "seguiremos exigiendo respuestas, porque hay que defender la sanidad pública. Nos va la vida en ello".

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X, consultado por Europa Press, Montero ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "volver a mentir". "Ningún protocolo ni profesional sanitario avala dejar a miles de mujeres desinformadas y esperando durante meses o años una segunda prueba", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, también ha cuestionado la respuesta del presidente andaluz. A través de su cuenta oficial en X, ha reprochado que "la dimisión de la consejera no nos vale, porque el daño es irreparable".

En este contexto, ha incidido que la comparecencia del presidente andaluz estuvo "plagada de mentiras", y ha denunciado que "sigue culpando a las mujeres, a los profesionales sanitarios y a los gobiernos anteriores".

"La dimisión de la consejera no nos vale; hoy, el grito de las andaluzas en las calles es que se vaya usted", ha afirmado, dirigiéndose directamente a Moreno.