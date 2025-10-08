Valero ve a Moreno "haciendo un Mazón" tras dimitir la consejera por la crisis de las mamografías: "Escurre el bulto"

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha considerado este miércoles que "Moreno Bonilla ha hecho un Mazón" tras el anuncio que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, a raíz de la crisis ocasionada por las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama.

"Los cobardes siempre escurren el bulto", ha proclamado Valero en una nota de audio remitida a los medios de comunicación, quien ha considerado sobre el comportamiento del presidente andaluz en la comparecencia informativa que ha protagonizado a partir de las 20,30 horas que "miente, no asume su responsabilidad y se hace el afectado".

El líder de IU Andalucía cree que la comparecencia de Moreno supone un ejercicio de "excusas de mal pagador" y, por ello, "ha evidenciado que solo le importa su futuro" y que "le dan igual las miles de víctimas de su gestión".

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha considerado, frente a la hoja de ruta que ha ido explicando durante la jornada el Gobierno andaluz, que "el problema no se circunscribe en un hospital de Sevilla ni a un protocolo".

Ha apelado a que la situación creada con la comunicación de los resultados de las mamografías obedece al "desmantelamiento de la sanidad pública", así como que "afecta a todos los hospitales de Andalucía", no solo al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como sostiene el Gobierno andaluz.

"Moreno Bonilla ha aplicado sin piedad a un plan para engordar la privada, aunque nos esté costando la salud a los andaluces", ha afirmado el líder de IU Andalucía, quien ha considerado que "la gestión de Moreno Bonilla da miedo y genera inseguridad".

Valero ha concluido que "la sanidad pública andaluza no aguanta una legislatura más del Partido Popular".

NIETO: "MILES DE MUJERES EN LA CALLE HAN FORZADO LA DIMISIÓN"

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía y miembro de IU Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido que la comparecencia de Moreno obedece a que "miles de mujeres hoy han llenado las calles de Andalucía" y con esa movilización en la calle "han forzado la dimisión de su tercera consejera de Salud".

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación ha considerado Nieto que "el destrozo del Servicio Andaluz de Salud no se despacha con una comparecencia como la que ha hecho hoy", antes de considerar que las explicaciones de Moreno "han vuelto a ser un insulto porque ha vuelto a mentir".

Un calificativo que ha sostenido en la alusión del presidente de la Junta acerca de que "se enteró la semana pasada" sobre los problemas de las mamografías, por lo que ha asegurado que "no es verdad" que fuera así.

Nieto ha argumentado que "hace años que las mujeres, las asociaciones, los sindicatos, los propios informes del SAS, estaban alertando de la situación" y ha sostenido que Moreno "también ha mentido diciendo que esto se circunscribe a un área del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla", por cuanto ha esgrimido que "hay mujeres en vilo con pruebas que no son concluyentes en toda Andalucía".

La portavoz de Por Andalucía ha afirmado que "este modelo del Partido Popular de destrozar los servicios públicos no lo va a enjuagar con la dimisión de una consejera" y ha augurado que de no haber una rectificación en el rumbo de gestión del Gobierno andaluz, y con ello "refuerza la sanidad pública", "el problema no se va a resolver".

"Con una dimisión y con mentiras no lo va a enjuagar Moreno Bonilla", ha remachado Nieto su reflexión.