PSOE-A ve a Moreno y Marín preocupados por el "botín de cargos" y asegura que "es imposible ampliar gobierno sin coste"

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reprochado este martes al presidente de la Junta y al vicepresidente, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, que estén más preocupados por "el botín de cargos y asesores" que conllevaría ampliar al estructura de la Junta que por los rebrotes de Covid-19, así como ha advertido de que "mienten a los andaluces" porque "es imposible ampliar un gobierno a coste cero".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Socialista del Parlamento andaluz, Rodrigo Sánchez Haro, ha tildado de "sainete" la crisis de gobierno que están negociando el PP-A y Cs, toda vez que ha incidido en que Moreno "lleva dos semanas dedicado a cómo contentar a Cs y también a su socio externo, la ultraderecha, mediante el reparto de más altos cargos, sillones y prevendas, y hace esto en vez de solucionar los problemas de la gente, que está en una situación extrema por su dejadez".

Ha explicado que, según publica el Abc, esa remodelación del Ejecutivo andaluz podría conllevar un aumento de dos consejerías más "para contentar a la extrema derecha y a Marín en su pelea con la líder de Cs, Inés Arrimadas" mientras Andalucía está sumida "en una crisis sanitaria y social" por la pandemia de Covid.

"Moreno no tiene dinero para reforzar la sanidad ante la casi treintena de rebrotes de Covid-19 que se han detectado desde que tiene el mando único pero sí tiene dinero para repartir cargos y sillones", ha censurado Sánchez Haro, que ve al 'popular' "dispuesto a despilfarrar el dinero de todos los andaluces para mantener su sillón de presidente".

Si finalmente se crea una Consejería de Familias, el socialista opina que es para "contentar a la extrema derecha, porque este departamento se incluía en el pacto de legislatura que firmaron, y también dejaría con competencias muy reducida a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que está enfrentada con Marín, moviéndole el sillón".

Igualmente, cree que se crearía otra Consejería con las competencia de Medio Ambiente "para compensar la balanza de poder y que no sea solo Cs el que coloque a más altos cargos, así también lo hará el PP-A".

Para Sánchez Haro, "es vergonzoso que Moreno dedique su tiempo y despilfarre dinero de los andaluces en aumentar el número de consejerías y de altos cargos cuando crece los rebrotes de Covid", toda vez que entiende que tanto el presidente como Marín "piensan en el reparto del botín de cargos y asesores y no en los problemas de los andaluces".

Asimismo, ha criticado que con 24 rebrotes "Moreno se dedica inaugurar esculturas", mientras "las mascarillas gratuitas siguen sin llegar a toda la población andaluza que lo necesita".

"No engañan a nadie, la crisis de gobierno no tiene nada que ver con el Covid sino con la propia debilidad del Gobierno de Moreno, que se ve obligado a contentar siempre a sus socios de Cs y Vox, aunque para ello perjudique a los andaluces", ha apostillado el portavoz adjunto del PSOE-A, que insiste en que "es imposible ampliar un gobierno a coste cero" porque "argumentar que crear una consejería no supondrá más gasto por que la lidere un diputado es una tomadura de pelo" ya que un departamento así "implica poner en marcha una estructura propia aumentando los asesores, funcionarios y altos cargos".

Por todo, el PSOE-A pide que Moreno comparezca para explicar esta crisis de gobierno, "sus verdaderas razones y el dinero que nos va a costar" y que lo haga "con transparencia".

UN GOBIERNO "DESNORTADO"

Con todo, Sánchez Haro cree que esta circunstancia está poniendo de manifiesto que el Gobierno andaluz está "desnortado", que está "desaparecido" y con un presidente "que no decide, solo se dedica a recomendar y a recordar y pedir responsabilidad a sanitarios, empresarios, alcaldes y a los ciudadanos en general".

"Pregonaba estabilidad y se ha convertido en el gobierno más inestable, es un rotundo fracaso", ha abundado el portavoz socialista, que ha vuelto a insistir en que está gestionando los rebrotes de Covid "con improvisación y sin protocolos claros".

Así, lamenta que mientras van creciendo los contagiados "Moreno sigue cerrando hospitales, centros de salud por la tardes y no contrata sanitarios de refuerzo", de modo que entiende que PP-A y Cs "hacen lo contrario a lo que necesita Andalucía" porque "desmantelan la sanidad pública en vez de reforzarla".

También ha recalcado que se están haciendo PCR al 10% de pacientes atendidos con síntomas de Covid y esto está "empezando a saturar el SAS", de ahí que pregunte a Moreno si va a dar respuesta a esta situación "cuando otoño en se prescriban al 80-90%".

"MÁS AUTOBOMBO"

En otro orden de cosas, Sánchez Haro también ha avanzado que el Consejo de Gobierno ve este martes "nuevas partidas para reportajes de autobombo pagados con dinero público" que "multiplicarán por cinco el dinero empleado durante la pandemia". Ha censurado que será para "reportajes de propagada y autobombo".

Para el PSOE-A, es "una vergüenza y un escándalo que Moreno destine hasta 30 millones para hacerse propaganda mientras no contrata rastreadores o mejora la situación de los sanitarios". "Cero en gestión, diez en vender humo", ha zanjado Sánchez Haro.