El PSOE-A ve "normal" debatir sobre una moción de censura en Linares (Jaén) ante un gobierno local que "no tiene rumbo"

JAÉN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado "normal que se esté produciendo el debate" en la agrupación de Linares (Jaén) sobre la presentación de una moción de censura contra el alcalde, Raúl Caro-Accino (Cs), ya que su gobierno, en minoría junto al PP, "no tiene rumbo". En todo caso, habrá que ver "si se dan las circunstancias" para presentarla y ha destacado que la decisión está "en manos de gente muy responsable que primero va a pensar en la gente de Linares".

Así lo ha indicado este jueves a preguntas de los periodistas tras la asamblea extraordinaria convocada este martes por la dirección local del PSOE para trasladar a la militancia cómo se van a llevar a cabo los contactos con otras fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento para explorar la posibilidad de comenzar el citado procedimiento.

Espadas ha afirmado que "una moción de censura es una anomalía y una situación excepcional", de manera que debe "estar suficientemente justificada". Al hilo, ha señalado que "claramente hay un sentir popular de que el gobierno municipal no gobierna o gobierna sin la necesaria claridad de rumbo" en "una ciudad que lo está pasando muy mal" y "en la que hay instalado un pesimismo ante la falta de dinamismo, de iniciativa o de proyectos industriales generadores de empleo...".

"Hay una sensación de que el Ayuntamiento y su equipo de gobierno, que no olvidemos no es el que ganó las elecciones, las ganó el Partido Socialista, sencillamente no es capaz de hacerse con las riendas de la ciudad. No tiene rumbo, no es capaz, además, de garantizar la estabilidad dentro del propio equipo de gobierno a la hora de la toma de decisiones. Y, por tanto, es normal que se esté produciendo ese debate, que ya veremos en términos políticos, si acaba convirtiéndose o no en una moción de censura", ha dicho.

Para ello, según ha incidido el secretario general del PSOE-A, hay que tener en cuenta dos cuestiones: la "justificación y la sensación real de la ciudadanía de que hay un problema" y no se puede "estar de brazos cruzados sin plantear una posible respuesta" y, en segundo lugar, "los apoyos para que pudiera prosperar" esa moción.

"Es un análisis de los compañeros de Linares, de Jaén, de la dirección provincial. Nosotros estaremos muy atentos, pero en mi partido se hacen las cosas con seriedad y con rigor. Si se dan las circunstancias, se avanzará; y, si no, no se avanzará. Así que, por mi parte, tranquilo, porque sé que esas decisiones están en manos de gente muy responsable que primero va a pensar en la gente de Linares", ha asegurado Espadas.

Cabe recordar que en las elecciones municipales de 2019, el PSOE obtuvo ocho concejales, frente a los cinco que consiguió el PP, otros cinco Ciudadanos, tres CILU-Linares, dos para Linares Futuro y otros dos para IU. Finalmente, hubo pacto de gobierno entre Cs, PP y CILU.

No obstante, esta última formación abandonó el gobierno local hace un año ante la remodelación planteada por el alcalde, a su juicio, de forma unilateral y sin negociación, de modo que suponía "una ruptura de facto" del acuerdo. Desde entonces, los diez ediles de Cs y Partido Popular gobiernan en minoría el Ayuntamiento de la segunda ciudad más poblada de la provincia.