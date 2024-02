PSOE-A ve "en riesgo" el modelo de educación 0-3 años y afea que Moreno "sigue sin cumplir" su promesa de que sea gratis

SEVILLA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este jueves a la Junta "medidas con carácter urgente" que consoliden el "modelo andaluz" del sistema educativo de la etapa de cero a tres años, que ve "en riesgo", así como ha criticado que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), "sigue sin cumplir su compromiso" electoral de que dicho nivel sea "gratuito".

Así lo ha indicado la parlamentaria del PSOE-A y portavoz del 'Gobierno alternativo' para Andalucía, Isabel Ambrosio, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla para informar de las conclusiones del foro que dicho ejecutivo "alternativo" que encabeza Juan Espadas celebró el pasado sábado en Granada con "más de cien profesionales de todos los ámbitos de la educación pública", según ha puesto de relieve.

Además, la representante del PSOE-A ha querido expresar la "preocupación" de su partido, la víspera de que se inicie el proceso de escolarización en Andalucía, acerca de que "las políticas de educación, y especialmente las de la educación pública, no tienen peso dentro de las prioridades del Gobierno" de Juanma Moreno.

En esa línea, Isabel Ambrosio ha sostenido que "la educación pública en Andalucía no pasa por su mejor momento", y el "modelo andaluz" por el que había apostado el PSOE-A en sus años de gobierno en la Junta para la etapa de cero a tres años "está en riesgo de desaparición" con el Gobierno de Moreno "si no se toman medidas de carácter urgente", ya que existe una "falta de compromiso y una despreocupación total y absoluta con lo que significan las políticas públicas de educación" por parte del Ejecutivo del PP-A.

Así, la parlamentaria socialista ha denunciado que existe "una escasa apuesta política" por parte del Gobierno de Moreno que "se ve reflejada en unos Presupuestos muy limitados y que no abordan todas las necesidades que a día de hoy tenemos", así como que "el sistema público no está garantizando la igualdad de la ciudadanía" y "ha generado desigualdades en el territorio" con la modificación del decreto de escolarización, con el que los niños andaluces "no tienen las mismas posibilidades de acceder a los centros escolares", según ha sostenido.

APUESTA POR UNA "POLÍTICA PÚBLICA EN EDUCACIÓN"

Isabel Ambrosio ha considerado que el Gobierno del PP-A "no tiene una política pública en educación", sino "una política de escolarización", y hay "una gran diferencia" entre una y otra.

Centrándose en la etapa de educación infantil de cero a tres años, la representante del PSOE-A ha subrayado que Moreno se comprometió, tanto en la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2018 --tras los que llegó a la presidencia de la Junta--, como en la de 2022, cuando el PP-A venció con mayoría absoluta, a "garantizar la gratuidad" en dicho nivel educativo, pero, "después de cinco años largos ya de gobierno" del líder del PP-A, "a día de hoy sigue sin cumplir con ese compromiso de la gratuidad en la educación de cero a tres años".

Frente a ello, Ambrosio ha remarcado que la "apuesta" del PSOE-A y su 'Gobierno Alternativo' "pasa por la consolidación del modelo andaluz" de esa etapa educativa, y considera que "la necesidad de crecer en plazas" ofertadas, que "es la única apuesta que a día de hoy hace" la Junta, "no es suficiente", y los socialistas entienden que "es mucho más importante consolidar el modelo".

"Si hay necesidad de crecimiento en plazas, es de manera muy puntual y están localizadas territorialmente", y la "gran demanda" de Andalucía "en estos momentos no está en el crecimiento de plazas de cero a tres años", sino "en la consolidación de un modelo" que, "si no se toman medidas urgentes, a día de hoy está en riesgo de poder desaparecer", según ha incidido.

PROPUESTAS DEL 'GOBIERNO ALTERNATIVO' DEL PSOE-A

Tras ello, ha señalado que "lo más urgente para el 'Gobierno alternativo' encabezado por Juan Espadas tiene que ver con la modificación de ese decreto de educación de cero a tres" años que se debe "abordar con un proceso participativo en el que se implique no sólo el sector", sino también "las propias familias".

Además, el PSOE-A apuesta por "un modelo que le dé estabilidad y sostenibilidad a ese sistema" educativo con elementos como "la actualización del precio-plaza", ya que el actual es "insuficiente", según ha sostenido, así como por que crezcan "mucho más las líneas de bonificaciones a las familias para poder hacer mucho más atractiva esta etapa educativa".

Asimismo, desde el PSOE-A reclaman una "campaña continua de promoción de la escuela pública" por parte del Gobierno andaluz "no sólo en la etapa de cero a tres años, sino en todas y cada una de las etapas", y por una "mayor inversión" en educación, teniendo en cuenta que Andalucía es la comunidad con "menor gasto" al respecto, "incluso por debajo de la Comunidad de Madrid", y pese a que es la región que "mantiene el mayor número de infraestructuras" educativas, de escuelas, que están "obsoletas" en algunos casos, según ha denunciado.

La portavoz del 'Gobierno alternativo' socialista ha criticado también que se da una "descompensación" entre "la inversión que realiza el Gobierno andaluz en la escuela pública y la que le cede a la privada y concertada", de forma que destina "un 79%" a la primera y un "21% a la segunda", cuando en esta comunidad existía el "acuerdo" de destinar "un 80 por ciento" de la inversión "para la educación pública" y el 20% restante "para la privada", según ha abundado.

De igual modo, desde el PSOE-A llaman a "abordar de una manera mucho más decidida las ratios ilegales que a día de hoy tenemos dentro de las aulas", según ha continuado Isabel Ambrosio, que ha criticado que en los cinco años de gobierno de Moreno "se han eliminado 1.943 aulas de la educación pública" en Andalucía, y frente a ello los socialistas apuestan por que la "bajada de la natalidad" que se registra sirva para dar desde la Junta "un paso de calidad" y se aproveche "para bajar las ratios y mejorar las condiciones de la enseñanza pública", porque "en estos momentos Andalucía está muy por encima de la media de toda España en las ratios en sus clases".

Finalmente, Isabel Ambrosio ha concluido recomendando a Moreno que "cambie de equipo para abordar la tarea de la educación pública" y ofreciéndole las "conclusiones, quejas y propuestas en positivo" que se extrajeron del citado foro del 'Gobierno alternativo' celebrado el pasado sábado en Granada "para dar ese paso de calidad en la enseñanza pública que necesita Andalucía".