El PSOE-A se ve ya "preparado" para afrontar las elecciones al margen de la fecha que Moreno elegirá según "le convenga"

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A se reivindica "preparado desde ya" para afrontar las elecciones andaluzas previstas para el próximo año 2026 al margen de la fecha en la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), decida convocarlas según lo que crea que más "le convenga".

Así lo ha venido a trasladar la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una entrevista concedida a Europa Press en la que, de cara al año que empieza ya esta semana, y que será electoral en Andalucía, ha subrayado la apuesta de su partido "por el cambio que merece" esta comunidad autónoma tras la legislatura de gobierno del PP-A con mayoría absoluta.

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha defendido que su partido encara el nuevo año "desde la ilusión, desde la necesidad de abrir un tiempo nuevo y de ponerle fin a una legislatura que está agotada", y desde la premisa de que "ya no hay ningún motivo como para no apostar por un cambio en Andalucía y por abrir una nueva etapa" en esta comunidad autónoma.

En esa línea, ha criticado que Juanma Moreno "ya no se esconde" para "hacer cosas como lo que hemos visto con los contratos de emergencia en el ámbito sanitario en plena pandemia", adjudicados "a dedo y sin control a las clínicas privadas", o para "meter de tapadillo una enmienda en la Ley de Universidad para evitar que los cargos públicos tengan que rendir cuentas sobre su patrimonio o su gestión", según ha censurado para aseverar que "la impunidad que siente Moreno Bonilla desde su mayoría absoluta es motivo más que suficiente", junto con su "gestión nefasta" al frente de la Junta, "para promover ese cambio que Andalucía merece".

Sobre la fecha en la que cree que se celebrarán las próximas elecciones andaluzas, que deberían ser en torno a junio de 2026, cuatro años después de las anteriores, María Márquez ha apuntado que en el PSOE-A están "preparados desde ya", y debería ser el presidente quien dé "explicaciones de por qué, cuándo y con qué motivo convoca las elecciones".

Para la dirigente socialista, "está claro" que Moreno "está jugando a sus intereses personales, a su tacticismo electoral", y "va a convocar las elecciones cuando le convenga, o cuando él piense que le convenga", y "no pensando en la mayoría social, en los intereses de Andalucía o en que pueda haber una alta participación en función de la fecha".

También ha señalado que al PSOE-A le da "igual" cuándo sean los comicios, y en todo caso se van a "dejar la piel cuando llegue" esa convocatoria electoral, y a "trabajar por ponerle voz a la gente que Moreno Bonilla está despreciando y ha decepcionado con su gestión a lo largo de todos estos años".

Sobre la posibilidad que el presidente de la Junta ha apuntado en varias ocasiones acerca de convocar las andaluzas antes de junio si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipara las elecciones generales previstas para 2027, la dirigente del PSOE-A ha indicado que los andaluces tendrían que ir a elecciones cuando les "toque, y más teniendo un gobierno con mayoría absoluta", y ha lamentado que Moreno "está obsesionado" con el dirigente socialista y "con su tacticismo electoral".

En este contexto, ha emplazado al también líder del PP-A a que "deje de confrontar" con el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, y que se ponga "a trabajar", al tiempo que ha lamentado que Moreno está también "obsesionado con él mismo, con su imagen, con lo que se proyecta de él en los medios de comunicación", y pretende "ser famoso, un 'influencer'", más que "presidente de la Junta de Andalucía".

EL PSOE-A, "UNIDO EN TORNO AL LIDERAZGO" DE MONTERO

De igual modo, María Márquez ha indicado que el PSOE-A activará el proceso de conformación de sus listas electorales para los comicios andaluces de 2026 "cuando se convoquen" esas elecciones, y no se ha aventurado a predecir si predominará la renovación o la continuidad en los cabezas de lista socialistas respecto a los comicios de 2022, cuando Juan Espadas era el secretario general. "Cuando llegue el momento, veremos", se ha limitado a señalar al respecto.

En todo caso, ha defendido que el PSOE-A "está unido, fuerte, en torno al liderazgo de María Jesús Montero" como secretaria general, y los socialistas andaluces se sienten "afortunados al tener que afrontar esta etapa teniendo como candidata a la vicepresidenta primera del Gobierno de España", quien "siempre, desde la responsabilidad que haya ocupado, ha tenido como prioridad Andalucía".

En esa línea, ha sostenido que "a Andalucía le viene muy bien una vicepresidenta primera del Gobierno de España con acento andaluz que tiene todo el rato presentes las necesidades y las ilusiones de los andaluces", y en torno a la que "está unido el PSOE de Andalucía", ha incidido.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA VIVIENDA COMO PRIORIDADES PARA 2026

De igual modo, y de cara al nuevo año 2026, la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha subrayado que la "acción política" de su partido seguirá pasando por "ser útiles para los andaluces" mediante la "defensa de los servicios públicos", desde la premisa de que "no puede condicionar lo que le pese el bolsillo a una persona" el que "tenga la posibilidad de curarse antes" o "poder estudiar".

La vicesecretaria general ha señalado que "los retos que tiene el PSOE de Andalucía en estos momentos son los que tiene la sociedad andaluza", y al hilo ha citado los "problemas" de acceso a la vivienda en la comunidad autónoma como un asunto a abordar como "prioridad" para los socialistas andaluces.

Al respecto, María Márquez ha subrayado que "la mayoría de la gente que se ha emancipado gasta gran parte de sus recursos en un alquiler" de vivienda actualmente en Andalucía, y "eso le impide tener la capacidad de ahorro suficiente como para poder dar una entrada para un piso", y "la gente que no se ha emancipado tiene serias dificultades también para poder ahorrar esa cantidad y poderse meter en una vivienda".

Ha remarcado que ese es "un problema real de Andalucía en este momento" al que el PSOE "tiene que dar una respuesta y una solución", de forma que la cuestión de la vivienda "va a ser el compromiso más importante" que van a asumir en el nuevo año los socialistas andaluces "junto con la defensa de los servicios públicos", según ha zanjado.