El PSOE votará en contra del presupuesto de Aucorsa para 2026 en Córdoba por no subvencionar la bajada del billete

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha avanzado que su grupo votará "contra los presupuestos de la empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa) para 2026 porque no incluyen subvencionar la bajada del precio del billete de bus para el próximo año".

A través de un comunicado, Bernal ha comentado que el precio del billete para todos los usuarios de Aucorsa "será más caro el próximo año", dado que el gobierno municipal del PP "no va a subvencionar el 20% del billete, como sí ha hecho en años anteriores".

"Esta subvención --ha recordado-- beneficiaba a todos los usuarios, ya que hacía que el uso del autobús fuese más accesible, incrementando a su vez el número de viajeros", y también ayudaba a "hacer más sostenible la propia ciudad, al reducirse el uso de vehículos particulares".

Para la edil socialista, además, el presupuesto de Aucorsa para 2026 "es poco creíble, porque prevé que suba el número de viajeros en un 0,25%, cuando lo más probable es que baje por quitar la subvención", criticando Bernal, por otro lado, el "gran retraso" que se está produciendo "en la compra de nuevos autobuses y en el sistema de 'ticketing', pues los autobuses estaban prometidos y presupuestados desde hace dos años y el 'ticketing' tenía que haberse implantado adecuadamente hace ya meses".

Por tanto, "la gestión de Aucorsa para 2026, en la cual se anuncia la compra de autobuses y el 'ticketing', no es un logro, es una tarea pendiente, mal cumplida y a destiempo", añadiendo Bernal que Aucorsa "presenta para el próximo año inversiones de escasa cuantía y con escaso esfuerzo municipal", por lo que ha reclamado un mayor compromiso del gobierno del PP con los usuarios del transporte público urbano".