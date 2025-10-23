El pueblo gitano celebra su memoria, historia y resiliencia en Córdoba

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha acogido este jueves el acto conmemorativo '600 años de Rromipen en Córdoba', organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali y su entidad federada Upre Romnja Córdoba, para celebrar seis siglos de memoria, de historia y de resiliencia del pueblo gitano, así como para reconocer a personas e instituciones cordobesas que han promovido su cultura, visibilidad y derechos.

Así lo ha indicado Fakali en una nota en la que ha detallado que la jornada también ha puesto en valor la contribución del pueblo gitano a la identidad andaluza y española, reconociendo su legado cultural, social y su papel en la promoción de la igualdad y la justicia.

La presidenta de Upre Romnja y representante de Fakali en Córdoba, Carmen Carrillo, ha destacado que "celebrar 600 años de Rromipen (la identidad y forma de ser del pueblo gitano) es reivindicar la historia viva de un pueblo que ha resistido la marginación y el antigitanismo, construyendo con dignidad su lugar en la sociedad".

Durante su intervención ha recordado también los más de 25 años de trabajo de Upre Romnja en Las Moreras, resaltando el compromiso de la asociación con la visibilidad, el empoderamiento y la igualdad de las mujeres gitanas en esta zona de la capital.

Carrillo ha enfatizado, además, la importancia del trabajo en red, señalando que "este acto es también un reconocimiento al compromiso de las instituciones que hoy caminan junto al pueblo gitano por una sociedad más igualitaria, diversa y libre de antigitanismo".

La jornada ha comenzado con la inauguración de una exposición sobre el patrimonio étnico-cultural romaní, que ha puesto en valor la huella del pueblo gitano en la historia, la lengua y la cultura andaluzas, invitando a la reflexión sobre la igualdad de trato y el reconocimiento de sus aportaciones a la identidad colectiva.

El bloque institucional ha contado con la participación de representantes del Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, quienes han coincidido en subrayar la necesidad de "reforzar las políticas públicas orientadas a la inclusión, la memoria y la igualdad" del pueblo gitano, así como "el papel de las instituciones en la lucha contra el antigitanismo y en la promoción de derechos y oportunidades equitativas".

El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha enfatizado "la contribución histórica y cultural del pueblo gitano a la sociedad andaluza" y ha puesto en valor la labor de Fakali y Upre Romnja, destacando "su compromiso con la visibilidad, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres gitanas como ejemplo de trabajo colectivo y construcción de justicia social".

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el bloque homenaje 'Trayectorias de dignidad y contribución', en el que se ha proyectado el audiovisual 'Es el tiempo de los gitanos. Una historia compartida de resistencia y conquista de derechos por nuestra dignidad', que ha recorrido la memoria y el legado del pueblo romaní en su lucha por la dignidad y la igualdad, y se ha reconocido la labor de personas e instituciones cordobesas comprometidas con la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos del pueblo gitano.

Para ello se han entregado placas conmemorativas a Pepe Carrillo, histórico líder del movimiento asociativo gitano en Córdoba, por una vida dedicada al activismo y a la defensa de los derechos y la visibilidad del Pueblo Gitano; a El Mangui, en memoria, por una trayectoria artística que simboliza la riqueza cultural y musical del cante gitano andaluz, y a Antonio Gómez Alfaro, también en memoria, por su labor de investigación y divulgación en clave gitana, que contribuyó a la comprensión y valoración de la cultura romaní en el ámbito académico y social.

Igualmente, se ha reconocido a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en reconocimiento al apoyo institucional al activismo gitano y la promoción de la igualdad; al Centro de Salud Huerta de la Reina, por su destacada trayectoria en la promoción del Sastipen --la salud integral-- en la comunidad gitana, y a Ana María y Raquel Maldonado, empresarias gitanas que representan una historia inspiradora de superación, liderazgo y empoderamiento.

El acto ha concluido con una actuación flamenca, simbolizando la alegría, la resiliencia y la riqueza cultural del pueblo gitano. Con esta conmemoración, Fakali y Upre Romnja reafirman su compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, reivindicando al pueblo gitano como protagonista activo de la historia y la cultura de Andalucía y España.

La jornada ha subrayado que su legado no solo merece ser reconocido, sino celebrado, y que la memoria, la dignidad y la resiliencia de la comunidad romaní constituyen un pilar imprescindible para construir una sociedad más justa, diversa e inclusiva.