Puente de diciembre 2025 en Andalucía: horarios especiales de los museos y conjuntos monumentale

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los museos y conjuntos andaluces, tanto los gestionados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como los de titularidad privada o dependientes de otras entidades públicas, abrirán con horarios especiales durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, aunque algunos centros permanecerán cerrados. Esta programación cultural estará disponible del viernes 6 al lunes 8 de diciembre, ambos incluidos, para quienes deseen disfrutar de la oferta museística y turística en Andalucía durante estas fechas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz, los 17 espacios museísticos gestionados por la Administración autonómica abrirán durante ese periodo en horario de 9,00 a 15,00 horas. En la provincia de Almería, se podrá visitar el Museo de Almería dentro de este horario. Por su parte, los museos municipales permanecerán cerrados el lunes, salvo aquellos que cuenten con belenes instalados, que sí estarán abiertos; el resto de los días del puente funcionarán en su horario habitual. Además, el Centro de Interpretación Patrimonial y el Museo de la Guitarra abrirán sus puertas el lunes.

En Cádiz, el Museo de Cádiz, gestionado por la Junta, permanecerá abierto en el horario indicado. Por su parte, el Centro Cultural Lola Flores de Jerez, abrirá todos los días del puente de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas. Asimismo, el Museo de Camarón, en San Fernando --de acceso gratuito--, abrirá el viernes, sábado y lunes de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, mientras que el domingo solo abrirá en horario de mañana.

En Algeciras, el Centro de Interpretación Paco de Lucía abrirá el viernes y sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas; el domingo únicamente en horario de mañana y el lunes permanecerá cerrado. Por último, el Centro de Interpretación Rocío Jurado, en Chipiona, abrirá el viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, mientras que el sábado, domingo y lunes lo hará solo de 10,00 a 14,00 horas.

Asimismo, en Córdoba, los dos centros dependientes de la Junta, el Museo Arqueológico y Etnológico y el Museo de Bellas Artes se podrán visitar de 9,00 a 15,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas todos los días, mientras que los museos municipales --Museo Julio Romero de Torres, Museo Taurino, Alcázar de los Reyes Cristianos y Baños de Alcázar Califal-- abrirán sus puertas de 08,15 a 14,15 horas los tres días del puente.

En Granada permanecerán disponibles las entradas para el Museo Casa de los Tiros, el Museo de Bellas Artes y el Museo de la Alhambra en el horario previamente anunciado por la Junta de Andalucía. Además, el Parque de las Ciencias abrirá el lunes en horario reducido, de 10,00 a 15,00 horas, manteniendo este mismo horario durante el sábado y el domingo.

Por su parte, el Museo Memoria de Andalucía, también en Granada, abrirá el viernes en su horario habitual, de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas. El sábado, domingo y lunes permanecerá cerrado, aunque será posible acceder a las exposiciones temporales de 11,00 a 14,00 horas por la entrada habitual.

En Huelva, el Museo de Huelva abrirá sus puertas en el horario establecido por la Junta. El Parque Minero de Riotinto permanecerá abierto durante todo el puente, con la totalidad de sus espacios visitables en distintos horarios. La Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez solo abrirá el domingo, de 10,00 a 14,00 horas, mientras que el Museo Vázquez Díaz de Nerva permanecerá cerrado. Además, el Muelle de las Carabelas permancerá abierto durante el puente desde las 9,30 hasta las 19,30 horas.

Asimismo, en las tierras jiennenses, el Museo de Artes y Costumbres Populares 'Alto Guadalquivir' de Cazorla, los Museos Arqueológicos de Linares y Úbeda, así como el Museo de Jaén, abrirán al público en el horario fijado por el Ejecutivo andaluz para sus centros de 9,00 a 15,00 horas.

También en Jaén, el Centro Cultural Baños Árabes tendrá un horario especial el sábado y el lunes, de 9,00 a 20,00 horas. De este modo, el Palacio de Villardompardo --que alberga el yacimiento arqueológico de los Baños Árabes, el Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Moral, el Museo de Artes y Costumbres Populares, así como salas dedicadas al poeta alicantino Miguel Hernández y al maquetista jiennense Luis Barbero, además de espacios para exposiciones temporales-- permanecerá abierto al público.

En Málaga podrán visitarse el Museo de Málaga, gestionado por el Ejecutivo andaluz. Además, permanecerán abiertos la Casa Natal Picasso, el Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso/Espacio Expositivo Tabacalera (MEET), todos con horario de 9,30 a 20,00. En este último, la entrada será gratuita. Además, el Museo Carmen Thyssen mantendrá su horario habitual de 10,00 a 20,00 horas y abrirá también el lunes en el mismo horario y con las tarifas habituales.

Por último, en Sevilla estarán abiertos el Museo Arqueológico, el Museo de Artes y Costumbres Populares, el Museo de Bellas Artes y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), todos ellos bajo la gestión del Ejecutivo andaluz con el horario fijado por la entidad. Por su parte, el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla abrirá el viernes de 10,00 horas a 20,00 horas, de forma ininterrumpida, mientras que el lunes abrirá de 10,00 horas a 20,00 horas.

Del mismo modo, el Museo del Baile Flamenco mantendrá sus horarios habituales y, además, ofrecerá espectáculos a las 17,00, 19,00 y 20,45 horas. Por su parte, el Museo Naval de la Torre del Oro abrirá de sábado a lunes de 10,30 a 19,00 horas, mientras que el Museo Palacio de la Condesa de Lebrija conservará su horario habitual de 10,00 a 18,00 horas durante estos días.