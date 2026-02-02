Puente Genil (Córdoba) registra "un fenómeno no previsible" que genera daños de consideración

Efectos de las borrascas en Puente Genil. - AYUNTAMIENTO DE PUENTEGENIL

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio cordobés de Puente Genil ha registrado a primeras horas de este lunes "un fenómeno no previsible" por el temporal de lluvia y viento que ha generado daños de consideración, según ha informado su alcalde, Sergio Velasco, quien ha subrayado que "no existía ninguna alerta meteorológica activa para la localidad".

En una rueda de prensa, el regidor ha señalado que el vendaval ha provocado cortes en el suministro eléctrico que han afectado a distintos barrios y aldeas del municipio, a la vez que ha anunciado medidas extraordinarias por dicho vendaval que ha provocado más de cien incidencias. "Hay que extremar la precaución a lo largo de la próxima semana", ha remarcado.

Así, el alcalde ha detallado las actuaciones emprendidas por un dispositivo compuesto por efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Egemasa y Servicios Generales del Ayuntamiento para "garantizar la seguridad de la ciudadanía", entre ellas el cierre hasta el 9 de febrero del Parque de Los Pinos, el Pinar de San Rafael, el Centro de Participación Activa ubicado en su interior y el Parque Forestal Príncipe de Asturias (Garrotalillo), donde se han producido caídas de árboles y existen más riesgos a lo largo de los próximos días.

Velasco ha explicado que en el Pinar de San Rafael ya se habían detectado la semana pasada siete árboles caídos de gran porte, a los que se suman nuevos ejemplares derribados este lunes. En el Parque de Los Pinos, varios árboles presentan una inclinación significativa que afecta especialmente a la zona infantil situada junto al antiguo cuartel de la Guardia Civil, motivo por el que se ha restringido tanto el acceso peatonal como a los vehículos para su estacionamiento en el entorno del parque.

Dicha medida implica que no se podrá aparcar frente a la Biblioteca Municipal 'Ricardo Molina' ni circular por las calles José Bedmar 'El Seco' y Pilar, salvo para que los vecinos de esta última puedan acceder a sus cocheras o realizar carga y descarga. La Biblioteca y la Casa Ciudadana permanecerán abiertas, recomendándose el acceso desde el paseo Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'.

ÁRBOLES CAÍDOS Y TRASLADO DE CLASES

Mientras, en el Parque del Garrotalillo, varios árboles han caído hacia el talud que linda con la carretera A-318 y otros presentan riesgo de desprendimiento. El Ayuntamiento ha trasladado la situación al servicio de carreteras de Fomento, que ya ha señalizado la zona y reducido la velocidad de circulación. Velasco ha pedido evitar este entorno, el cual permanecerá cerrado, mientras se evalúa su estado.

El temporal también ha provocado la caída de un pino de grandes dimensiones en el acceso a la urbanización Cañada de la Plata, donde otros tres ejemplares podrían requerir su retirada. En la aldea de Cordobilla se han registrado igualmente árboles caídos hacia el talud de la carretera de acceso.

En el casco urbano, se han producido incidencias en calles como Cantarerías, Montalbán o Pérez de Siles, además de daños en cristaleras del edificio anexo del Pabellón Alcalde Miguel Salas. Por este motivo, los accesos al Polideportivo Municipal mencionado quedan limitados a las calles Ignacio de Loyola y San Felipe Neri. Asimismo, el Cementerio Municipal permanecerá cerrado hasta el 9 de febrero, abriéndose únicamente para servicios funerarios en la zona más reciente del recinto.

En materia educativa, el alcalde ha anunciado que los alumnos del Parvulario del CEIP Agustín Rodríguez recibirán desde este martes, 3 de febrero, las clases en el edificio principal del centro, debido a las obras de reparación de la cubierta del parvulario, actualmente en situación de "precariedad absoluta". Los trabajos, una vez licitados, tendrán una duración estimada de dos a tres semanas.

RECOMENDACIONES

Desde el Ayuntamiento se recomienda evitar el paso por zonas arboladas, parques y áreas verdes mientras continúen las rachas de viento; no permanecer bajo árboles, pérgolas o estructuras inestables; extremar la precaución al caminar o circular cerca de árboles de gran porte; prestar especial atención en calles con arbolado alineado y zonas con acumulación de hojas o ramas.

Igualmente, mantener distancia de vehículos estacionados bajo árboles; avisar al 112 o a la Policía Local (957606875) si se detecta un árbol inclinado, ramas a punto de caer o cualquier situación de riesgo; seguir únicamente la información oficial del Ayuntamiento y los servicios de emergencia; evitar difundir bulos, rumores o imágenes no verificadas que puedan generar confusión.

En caso de necesidad, planificar rutas alternativas para desplazamientos a pie o en vehículo, y recordar que, aunque no exista alerta meteorológica activa, las rachas de viento pueden provocar incidencias puntuales.