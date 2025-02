Puente ve al PSOE-A "fuerte de nuevo" para abrir "una etapa esperanzadora" con Montero tras la "generosidad" de Espadas

El ministro percibe "cansancio" en la "derecha sombría" del país que "se da cuenta" de que los socialistas "somos roca dura"

ARMILLA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este viernes que el PSOE de Andalucía está "fuerte de nuevo" y preparado para abrir "una etapa esperanzadora" con María Jesús Montero como nueva secretaria general en sustitución de Juan Espadas, de quien ha destacado su "generosidad" para "hacerse a un lado" y dejar paso a la también vicepresidenta primera del Gobierno al frente de la federación socialista andaluza.

Así lo ha apuntado el ministro durante su participación en un ágora que, bajo el título 'Infraestructuras, tejido productivo y talento andaluz', se ha celebrado en Armilla (Granada) la víspera de la inauguración oficial del XV Congreso Regional del PSOE andaluz, un foro en el que ha estado acompañado por el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Alejandro Moyano.

Al finalizar su intervención, Óscar Puente ha subrayado que "el PSOE necesita al PSOE de Andalucía, sin ninguna duda", y no sólo al PSOE-A, sino "a los andaluces" en general, "y Andalucía necesita al PSOE", ha abundado, y en ese punto ha valorado la "generosidad" y "altura de miras" que, en su opinión, se ha dado en el proceso congresual de los socialistas andaluces para posibilitar el relevo entre Espadas y Montero.

Así, ha indicado que el anterior secretario general, Juan Espadas, "ha tenido la altura de miras y la generosidad que hay que tener para hacerse a un lado y dejar paso a una compañera que pueda mejorar lo que él ha estado haciendo con humildad".

"Y la compañera María Jesús Montero ha dado un paso que desde luego da cuenta del enorme compromiso que tiene con el PSOE y con su tierra", ha agregado Óscar Puente, que ha sostenido que "no se puede perder" la "ilusión que uno percibe cuando va a los territorios y ve que el PSOE se lo cree y empieza a carburar otra vez, empieza a ir a toda máquina".

El ministro de Transportes ha reivindicado a María Jesús Montero y ha proclamado que "no es una política de cartón-piedra" o de "postureo", y en esa línea ha subrayado que "no hay en ella nada fingido ni impostado", sino que "es una mujer de verdad, que transmite lo que siente, lo que piensa, que no esconde y que no engaña, y que quiere mucho más".

"Quiere mucho a España, quiere mucho a Andalucía, quiere mucho al PSOE y trabaja como nadie", ha continuado Óscar Puente a la hora de elogiar a su compañera de gabinete, de quien ha valorado también su "capacidad de trabajo", su "coraje y valentía", y ha comentado que "si eso no es lo que necesita Andalucía, no sé lo que necesitará" esta comunidad.

"Yo desde luego querría muchas María Jesús Montero para muchos lugares de España", ha dicho también Óscar Puente, que ha animado a los socialistas andaluces a trabajar "duro, unidos, juntos y empujando, tirando del carro, para que esta ilusión que ha vuelto a nacer en el PSOE no se malogre, y que todos ayudemos a esa gran mujer, a esa gran compañera tan trabajadora, tan fuerte, que está tan comprometida y que está dejando todo", ha incidido en referencia a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, a quien ha descrito como "una socialista de los pies a la cabeza, con mayúsculas y de verdad".

Así, el ministro de Transportes ha sostenido que "se nota que el PSOE de Andalucía vuelve, que está fuerte de nuevo", y que "se abre una etapa esperanzadora que tiene que acabar de nuevo con el PSOE gobernando esta tierra y devolviéndole a esta tierra todo lo que necesita".

"CANSANCIO" EN LA "DERECHA SOMBRÍA"

Por otro lado, en otro momento de su intervención, el ministro ha trasladado su "sensación" de que la "derecha sombría" que, en su opinión, existe en España, "está empezando a cansarse" porque "se da cuenta" de que los socialistas "somos roca dura" que "no es tan fácil perforarla".

Óscar Puente ha señalado que esa "derecha sombría" que percibe "sigue creyendo que el país es suyo, es un cortijo gigante que les pertenece", y "todo lo que nos sea que ellos estén en el poder es una situación anómala, y por tanto están legitimados a hacer cualquier cosa con tal de desalojarnos del poder".

"Pero no van a conseguirlo, eso tenedlo claro", ha advertido el titular de Transportes, que ha aseverado que a él no le van a "arrugar". Dicho esto, ha apostillado que tiene "la sensación de que empiezan a cansarse un poco", porque "han visto que no les ha dado resultado" su estrategia, y ahora, "más allá de esos derechistas conocidos por todos, que te siguen a ciertas partes, ha bajado bastante la intensidad, en mi caso por lo menos, de los insultos y de la persecución".

"Yo creo que empiezan a cansarse porque se dan cuenta de que somos roca dura y no es tan fácil perforarla", ha opinado el ministro, que ha expresado su esperanza en que, "de aquí al 2027" --"dos años difíciles" para la derecha hasta la fecha en la que están previstas las próximas elecciones generales--, "se vayan dando cuenta de que la manera en democracia de hacerse con el poder es proponer cosas, elaborar un proyecto y que la ciudadanía confíe en él, no el insulto, la falsedad, la mentira, la descalificación, la persecución a través de asuntos judiciales que no tienen ningún fondo", ha añadido.

El ministro socialista ha expresado así su confianza en que la derecha "se conciencie de que para convencer al pueblo español de que les dé la mayoría, tienen que de verdad plantear una alternativa encima de la mesa, cosa que hasta ahora está claro que no han sido capaces de hacer", según ha zanjado.