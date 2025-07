Puesta a disposición judicial una mujer en Granada por simular un delito para cobrar la indemnización del seguro

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer de veintiocho años de edad, como presunta autora de simulación de delito y estafa. La mujer acudió a dependencias de la Guardia Civil de Pinos Puente a presentar una denuncia porque, según manifestó, a su hijo menor de edad le habían amenazado con un arma blanca para robarle un teléfono móvil de alta gama.

A raíz de ello, se inició una investigación para tratar de averiguar lo sucedido, dada la gravedad de los hechos denunciados. Los agentes encargados de la misma, descubrieron incongruencias entre lo que habían relatado y los resultados de sus pesquisas, por lo que comenzaron a centrar su investigación en la posibilidad de que la denuncia presentada fuese falsa.

Los agentes de la Guardia Civil, tras algo más de un mes de investigación, obtuvieron indicios suficientes que les llevaron a proceder a la puesta a disposición judicial de esta mujer como presunta autora de un delito de simulación de delito y otro de estafa.

Los agentes descubrieron que el menor había perdido el teléfono móvil mientras paseaba por la localidad y, tras buscarlo durante toda la tarde y no encontrarlo, su madre decidió presentar denuncia por robo con violencia e intimidación y solicitó al seguro el abono del importe del terminal, valorado en 960 euros, algo que no podría haber hecho en caso de pérdida, pues esta no estaba cubierta por el seguro.

Se da la circunstancia de que la compañía de seguros llegó incluso a pagar el importe del mismo a la denunciante, por lo que la estafa se había perfeccionado, ya que el engaño había dados sus frutos con perjuicio para la aseguradora.