Queda en una falsa alarma el hallazgo de una mochila sospechosa que obligó a desalojar una parroquia en Córdoba

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que la mochila sospechosa hallada este jueves en el interior de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, en Córdoba capital, y que ha obligado a desalojar el templo, ha quedado finalmente en una falsa alarma.

Según han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press, el aviso se recibió en torno a las 18,30 horas, cuando una persona alertó de la presencia de un bulto que le resultaba sospechoso en el interior del recinto.

Tras recibir la llamada, efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y procedieron al desalojo del templo y al acordonamiento del perímetro de seguridad. Asimismo, agentes de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) accedieron al interior de la parroquia para inspeccionar la mochila y descartaron la presencia de explosivos.