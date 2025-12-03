Quirónsalud Córdoba avisa que la gripe llega antes de tiempo y será más intensa en incidencia y consultas en Urgencias

El jefe de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Francisco Sánchez. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El inicio anticipado de la circulación del virus de la gripe esta temporada y de casos de la enfermedad, con una incidencia que ya supera la registrada en estas mismas fechas en años anteriores, sitúa la atención sanitaria en un escenario de vigilancia activa, ya que "nos encontramos con un incremento sostenido de pacientes con sintomatología compatible con gripe al menos dos semanas antes de lo habitual".

Así lo ha destacado, a través de una nota, el jefe de servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Francisco Sánchez, quien ha explicado que, "en campañas previas, el pico de contagios se alcanzaba tradicionalmente entre finales de diciembre y mediados de enero. El pasado año, por ejemplo, la mayor afluencia de pacientes con gripe se registró en la última semana del año y la primera de enero".

Sin embargo, "este otoño ha comenzado a notarse un incremento progresivo desde mediados de noviembre, lo que hace prever un invierno con un volumen asistencial elevado. Las estimaciones, a partir de los primeros datos clínicos, apuntan a que la incidencia podría igualar e incluso superar las cifras del último periodo epidémico, si bien la intensidad final dependerá del comportamiento del virus y del grado de vacunación poblacional".

Este inicio temprano, según ha señalado el especialista de Quirónsalud, "podría estar relacionado con distintos elementos que han modificado la dinámica habitual del virus. Por un lado, las variaciones climáticas de este otoño, con cambios bruscos de temperatura y descenso rápido del frío, que favorecen la transmisión. Además, la relajación progresiva del uso de mascarilla y otras medidas de prevención tras los años más estrictos de la pandemia ha generado una mayor exposición social a los virus respiratorios".

También influye, según ha añadido, "la circulación simultánea de otras infecciones respiratorias, que incrementan la susceptibilidad y facilitan el contagio. A ello se suma que parte de la población aún no está vacunada o lo ha hecho tarde en la temporada, reduciendo así la barrera inmunitaria comunitaria".

El doctor Sánchez ha aclarado en este punto que, aunque comparten síntomas y vías de transmisión, gripe, covid-19 y resfriado común presentan características que ayudan a diferenciarlos. "La gripe suele manifestarse con un inicio brusco, fiebre elevada, dolor muscular intenso y cansancio marcado desde las primeras horas", según ha precisado.

En cambio, el covid-19 "tiende a desarrollarse de forma más progresiva y puede acompañarse de signos menos frecuentes en la gripe, como pérdida de olfato o gusto, dificultad respiratoria progresiva y tos más persistente", mientras que "el resfriado común suele ser más leve, se presenta con congestión nasal, estornudos, algo de malestar y, en la mayoría de los casos, sin fiebre alta ni dolores musculares intensos".

Para el jefe de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, "reconocer estos matices ayuda a solicitar atención médica de forma adecuada y a extremar las medidas de prevención cuando exista duda diagnóstica. Aunque muchas veces pueden confundirse estas patologías, la gripe suele presentar un empeoramiento más rápido y un cuadro clínico más agresivo".

URGENCIAS

El doctor Sánchez ha insistido en que "identificar la gripe con rapidez es clave para un abordaje adecuado. La mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente con control de la fiebre, hidratación y reposo en domicilio".

Sin embargo, "es esencial solicitar atención urgente cuando se presenten dificultades respiratorias, alteración del estado general, desorientación, fiebre que no remite tras 72 horas, vómitos persistentes o empeoramiento de enfermedades crónicas previas. También se aconseja acudir ante síntomas graves en niños pequeños, embarazadas y mayores de 65 años".

El doctor Sánchez ha argumentado que, con la Navidad tan cercana, el contacto social aumenta de manera significativa, pues reuniones familiares, comidas de empresa, viajes y eventos festivos facilitan la transmisión de los virus respiratorios y, por eso, según ha subrayado, "estas semanas previas resultan determinantes para evitar un aumento aún mayor de casos".

En consecuencia, "favorecer espacios ventilados, utilizar mascarilla ante síntomas y mantener la vacunación actualizada puede marcar la diferencia en un periodo en el que la interacción entre personas es más intensa y prolongada que en otras épocas del año".

PACIENTES VULNERABLES

La gripe, según ha añadido el especialista de Quirónsalud, "puede tener consecuencias especialmente severas en personas con enfermedades pulmonares o cardíacas, diabéticos, inmunodeprimidos y población de edad avanzada". Para estos grupos, la prevención adquiere un papel decisivo, ya que "son los más expuestos a complicaciones, por lo que debemos protegerlos con especial rigor".

La inmunización estacional con la vacunación "continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar contagios y reducir cuadros graves, teniendo mayor efectividad si se administra antes de la expansión del virus". Además, "el uso de mascarilla se considera un gesto responsable y sencillo para disminuir la transmisión. Se recomienda llevarla en caso de presentar síntomas respiratorios y al acudir a centros sanitarios, especialmente Urgencias o consultas médicas".

El doctor Sánchez, por ello, ha llamado a "la responsabilidad individual y colectiva para afrontar esta temporada gripal con prudencia y prevención. La detección precoz, la vacunación y el uso adecuado de mascarilla serán determinantes para contener la expansión del virus y proteger a las personas más frágiles de nuestro entorno".