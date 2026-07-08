Rafael Sánchez renueva mandato en Fadeco con la visión puesta en contratación pública e impulso de la industrialización

Rafael Sánchez Alcalá renueva mandato en Fadeco con la visión puesta en contratación pública e impulso de la industrialización. - FADECO CONTRATISTAS

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Electoral de Fadeco Contratistas ha reelegido por unanimidad a Rafael Sánchez Alcalá como presidente de la Federación Andaluza de Contratistas de Obras Públicas para un nuevo mandato al frente de la organización. La candidatura de Sánchez Alcalá ha recibido el respaldo unánime de las ocho asociaciones provinciales que integran la Federación, renovando así la confianza en un proyecto que, durante los últimos ocho años, ha consolidado a Fadeco Contratistas como "la principal organización representativa de las empresas constructoras andaluzas y como un interlocutor de referencia ante las administraciones públicas y el conjunto de los agentes económicos y sociales".

Según ha detallado Fadeco Contratistas en una nota, Sánchez Alcalá ha situado entre las prioridades del nuevo mandato la mejora de la contratación pública, la defensa de la libre competencia, el impulso de la industrialización, la incorporación de talento, el refuerzo de la seguridad laboral y la necesidad de seguir dignificando la imagen de la construcción como sector esencial para el progreso de la sociedad.

Con este nuevo mandato, Fadeco Contratistas afronta una nueva etapa con el objetivo de seguir fortaleciendo la competitividad de las empresas constructoras andaluzas, consolidando una interlocución útil y permanente con las administraciones públicas y contribuyendo al desarrollo de un sector cada vez más moderno, competitivo y esencial para el progreso económico y social de Andalucía.

En su discurso de toma de posesión, el presidente agradeció el respaldo recibido y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por una construcción fuerte, unida y socialmente reconocida, reivindicando el papel estratégico que desempeña el sector en el desarrollo económico y territorial de Andalucía y de España.

En este sentido, ha recordado que "sin construcción no hay viviendas, carreteras, presas, parques eólicos e industrias; no hay empleo ni riqueza para que Andalucía y España continúen creciendo", una reflexión con la que ha reivindicado la necesidad de situar al sector en el lugar que le corresponde dentro de la economía y de la sociedad.

Tras la Asamblea tuvo lugar el acto institucional de toma de posesión, que puso de manifiesto el importante respaldo del conjunto del sector a la Federación. La ceremonia reunió a representantes de las principales instituciones públicas y privadas vinculadas a la construcción, destacando la presencia de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, al frente de una "nutrida" representación de la Consejería; del presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén; y del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

Junto a ellos asistieron representantes de organizaciones empresariales nacionales y autonómicas, colegios profesionales, agentes sociales, entidades colaboradoras y las ocho asociaciones provinciales que integran Fadeco Contratistas. Durante el acto intervinieron Pedro Fernández Alén, Javier González de Lara y la consejera Rocío Díaz, quienes coincidieron en destacar el papel que desempeña Fadeco Contratistas como organización de referencia del sector y el trabajo desarrollado por Rafael Sánchez Alcalá al frente de la Federación durante sus dos anteriores mandatos.

Durante los dos mandatos anteriores, la Federación ha reforzado "notablemente" su capacidad de representación institucional, liderando algunas de las principales reivindicaciones del sector en Andalucía y España. Entre ellas destacan la defensa de la revisión de precios en la contratación pública, la lucha contra las licitaciones desiertas, la reivindicación de una mayor seguridad jurídica y de la libre concurrencia frente al uso abusivo de medios propios por parte de las administraciones.

Además, del impulso de la industrialización y la innovación como vectores de competitividad, el fortalecimiento de la formación profesional y la captación de talento, así como la puesta en marcha de iniciativas estratégicas como el Banco de Precios de Andalucía, desarrollado conjuntamente con los Consejos Andaluces de Arquitectos y de Arquitectura Técnica. La reelección de Rafael Sánchez Alcalá supone la continuidad de una etapa "especialmente intensa" para Fadeco Contratistas.