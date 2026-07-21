Un ranking sitúa a dos especialistas de Quirónsalud Córdoba entre los tres mejores de España en sus especialidades

Los doctores del Hospital Quirónsalud Córdoba Manuel Romero, jefe del Servicio de Reumatología (izda.), y Luis Manuel Entrenas, jefe del servicio de Neumología. - QUIRÓNSALUD

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los doctores del Hospital Quirónsalud Córdoba Manuel Romero, jefe del Servicio de Reumatología, y Luis Manuel Entrenas, jefe del servicio de Neumología, han sido distinguidos entre los tres mejores especialistas de España en sus respectivas especialidades en el ranking elaborado por 'El Confidencial'. Este reconocimiento, basado en la valoración de médicos colegiados de todo el país, los sitúa entre los especialistas de mayor prestigio de la Reumatología y la Neumología españolas.

Según ha indicado Quirónsalud en una nota, con esta iniciativa, 'El Confidencial' reconoce el talento, la experiencia y la excelencia clínica de los especialistas mejor valorados por sus propios compañeros de profesión, poniendo en valor la calidad del sistema sanitario español y la aportación de aquellos médicos que destacan por su trayectoria y compromiso con los pacientes.

Este ranking se elabora en dos fases. En primer lugar, un comité de expertos propone diez candidatos en cada una de las 34 especialidades médicas incluidas en la clasificación. Posteriormente, más de 280.000 médicos colegiados de toda España tienen la oportunidad de votar a los tres profesionales que consideran más destacados en cada disciplina.

En el caso del doctor Romero, este reconocimiento llega por cuarto año consecutivo, mientras que el doctor Entrenas se incorpora este año a este ranking. El doctor Manuel Romero dirige el Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba desde la apertura del hospital, en septiembre de 2018. A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes distinciones, entre ellas la Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude y el Doctoralia Awards en sus ediciones de 2017 y 2025, que lo reconoció como el reumatólogo mejor valorado de España por pacientes y profesionales, además de haber sido finalista en distintas ediciones posteriores.

Por su parte, el doctor Luis Manuel Entrenas lidera el Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba también desde la apertura del hospital, donde desarrolla una intensa actividad asistencial centrada en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias. Su trayectoria profesional, unida a su compromiso con la innovación, la investigación y la excelencia clínica, lo ha consolidado como uno de los neumólogos de referencia en España, contando con distinciones como Mejores Doctors de 2024, entre otras.

La presencia de ambos especialistas en esta prestigiosa clasificación supone un reconocimiento a sus trayectorias profesionales y refuerza el compromiso del Hospital Quirónsalud Córdoba con una asistencia sanitaria de máxima calidad, sustentada en la excelencia médica y la incorporación de profesionales de reconocido prestigio.