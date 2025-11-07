Raphael llega este sábado al Palacio de Deportes Olivo Arena, de Jaén, con su gira 'Raphaelísimo'

Archivo - El cantante Raphael durante un concierto de su gira ‘Raphaelísimo’. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Raphael actúa este sábado en el Palacio de Deportes Olivo Arena, de Jaén, en el marco de su gira 'Raphaelísimo', con la que se reencontrará con el público jiennense dos años después.

En el concierto, previsto a las 21,30 horas con apertura de puertas a las 20,00 horas, el artista, acompañado por su banda, interpretará los grandes himnos de su carrera y que forman parte ya de la memoria de varias generaciones, junto a las canciones de 'Ayer... aún', su último álbum, un homenaje a la canción francesa publicado en noviembre de 2024.

Esta nueva gira, que comenzó en Mérida el pasado junio, nace del deseo del cantante linarense de compartir la emoción de la música en directo con su público. Con actuaciones hasta el 20 de diciembre, le está llevando por algunos de los recintos más emblemáticos del país y seguirá en 2026, para las que ya hay fechas tanto en España como en América Latina.

Con su concierto en Jaén, Raphael regresa a la tierra que le vio nacer, en Linares, hace 82 años y después de haber superado un linfoma cerebral. Precisamente, en la capital jiennense tuvo una de sus últimas apariciones públicas antes de que en diciembre de 2024 fuera hospitalizado y diagnosticado de esta patología: su investidura como doctor 'honoris causa' por la Universidad de Jaén.

Un acto en el que se puso relieve que, con más de seis décadas de carrera, es historia viva de la cultura española, con más de 60 discos en el mercado, sin contar la filmografía, y como acreedor de 326 discos de oro, 49 de platino y uno de los cuatro discos de uranio existentes por ventas de más de 50 millones de copias.

Esa trayectoria ha llevado a la Academia Latina de la Grabación a distinguir como Persona del Año 2025 a Raphael, al que considera un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial. Será homenajeado en una gala especial con un concierto tributo que incluirá versiones de su famoso repertorio interpretadas por un grupo de notables artistas y amigos, previsto el 12 noviembre en Las Vegas durante la Semana Latin Grammy.