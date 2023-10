Raquel Sánchez sugiere a la Junta que "complemente" el Bono de Alquiler Joven para "compensar" su gestión "desastrosa"

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha sugerido este jueves a la Junta de Andalucía que "complemente" con un plus las ayudas vinculadas al Bono de Alquiler Joven para "compensar" a los jóvenes beneficiarios que se han visto afectados por la gestión "desastrosa" de la Administración andaluza que gobierna el PP-A.

La titular de Agenda Urbana del Gobierno en funciones se ha pronunciado así en una atención a medios antes de participar, en la sede del PSOE andaluz en Sevilla, en un encuentro con jóvenes afectados por el retraso en las concesiones del Bono de Alquiler en Andalucía que ha promovido el PSOE-A en colaboración con Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), y donde ha estado acompañada por el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas.

La ministra ha comenzado lamentando que la "gestión desastrosa" y "caótica" por parte de la Junta de Andalucía de lo que debe ser una "línea de esperanza y una ayuda para que los jóvenes puedan llevar adelante su emancipación" ha situado a sus beneficiarios "en una situación de incertidumbre, de desconcierto, y con muchas dudas que no saben resolver", y que ella misma iba a intentar ayudarles a aclarar en este encuentro en la sede del PSOE-A.

La ministra, además, ha querido dejar claro que, si logra de nuevo ser investido, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "ya ha dicho que las políticas de vivienda van a ser una prioridad" en sus políticas, y "sin perder de vista y priorizando a los jóvenes, que a día de hoy siguen siendo los que tienen más difícil poder acceder a una vivienda en alquiler asequible", según ha abundado.

Ha subrayado que "eso es lo que nos proponemos hacer, seguir articulando medidas" como las puestas en marcha hasta ahora, como el citado Bono Joven de Alquiler o "todas las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, como ese aval del 20% para que los jóvenes que quieran puedan comprar una vivienda si no tienen ingresos suficientes".

En esa línea, la ministra ha dicho que quería aprovechar este encuentro para "reafirmar ante todo el compromiso del Gobierno de España por seguir estando de su lado, y comprometernos a seguir desarrollando políticas de vivienda que les favorezcan".

LA COMPETENCIA SOBRE VIVIENDA, EN MANOS DE LAS CCAA

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno pudiera decidir encargarse directamente de la tramitación del Bono de Alquiler ante los retrasos dados en Andalucía, la ministra ha respondido que "las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas", que reciben las cuantías que les corresponden transferidas desde el Estado en función de una serie de criterios.

No obstante, ha apostillado que espera que se pueda "constituir Gobierno en breve, convocar una Conferencia Sectorial y que la Junta de Andalucía también rinda cuentas ante el Ministerio sobre cómo ha sido esa gestión y sobre cómo van esas resoluciones y esas concesiones de la subvención para los jóvenes", y ha subrayado que "lo más importante" es que "a partir de ahora esa resolución y, sobre todo, esa concesión de la ayuda sea lo más rápido posible".

Además, ha matizado que "no descartamos que en próximas ediciones de este programa de ayudas podamos fijar otros criterios para que las comunidades autónomas tengan que justificar en un plazo razonable qué han hecho" con la convocatoria, con las subvenciones y la concesión de las mismas.

Tras ello, ha comentado que "lo que no puede ser" es que para "unas ayudas y unas subvenciones que se pusieron en marcha en el año 2022", en Andalucía se haya "tardado prácticamente un año y medio en poder resolver las primeras" concesiones.

De igual modo, ha defendido que "hay que ser sensible a esa situación que viven los jóvenes y también a esa esperanza que han tenido durante muchos meses de poder contar con estas ayudas", y al hilo ha sostenido que, "como mínimo", lo que podría hacer la Junta de Andalucía, que, según ha insistido, "es quien tiene las competencias en materia de vivienda, al menos se planteara poder compensar a esos jóvenes a los que ha hecho esperar, complementando estas ayudas".

Al respecto, y tras aclarar que a "estas ayudas se pueden añadir las que se pueden solicitar a través del Plan Estatal de Vivienda", ha subrayado que "la comunidad autónoma podría reforzar estas ayudas y dar un plus más a los jóvenes", algo que ha sugerido a la Junta, "quizá atendiendo a este caos y desastre en la gestión" de dicho proyecto, de forma que, como "mínimo", el Gobierno de Juanma Moreno "debería plantearse aumentar estas ayudas a favor de los jóvenes", ha abundado.

La ministra ha indicado además que "ninguna" otra comunidad autónoma ha tardado tanto como la andaluza en la resolución de estas ayudas, de modo que "el caso de la comunidad autónoma de Andalucía es inédito", según ha lamentado antes de asegurar, además, que los requisitos y condiciones vinculados a la concesión del Bono de Alquiler Joven no planteaban "una complejidad que pueda justificar este retraso" que, en su opinión, "es totalmente inasumible por parte de los jóvenes".

ESPADAS INCIDE EN LA "TRAMITACIÓN DESASTROSA" DE LA JUNTA

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha coincidido con la ministra en criticar la "tramitación desastrosa" por parte de la Junta de Andalucía de estas ayudas, y en subrayar que esto "está llevando a muchas personas a vivir una situación muy desagradable".

En esa línea, ha lamentado que jóvenes que veían con "ilusión" estas ayudas "en un momento difícil, con la subida de los precios del alquiler", para "rebajar el coste de su alquiler o bien emanciparse", se han encontrado "con una enorme frustración, porque han ido pasando los meses y no ha habido las explicaciones suficientes" por parte del Gobierno andaluz y, "sobre todo, el conocer realmente qué ha pasado".

Espadas ha reconocido que por parte de la Junta, tanto su presidente como la consejera del ramo "han pedido disculpas" públicas por estos retrasos, pero ha subrayado que "los damnificados siguen estando ahí", y "no entienden por qué, después de tantos meses, en otras comunidades autónomas se ha conseguido resolver esto y en Andalucía no", y aquí "siguen esperando y ya tienen dudas de todo" cuando no se lo merecen, según ha remarcado.

El líder del PSOE-A ha agradecido a la ministra Raquel Sánchez que haya participado en este encuentro y se haya querido "solidarizar" con quienes tienen el referido problema, y ha subrayado que la puesta en marcha del Bono de Alquiler Joven "fue una decisión del Gobierno de España, una transferencia de recursos económicos que provino de su Ministerio" de Agenda Urbana.