Reabiertas tres de las carreteras de la red autonómica en Córdoba cortadas por la lluvia

La carretera A-309 inundada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado de que tres de las seis vías de la Red Autonómica de Carreteras que permanecían cortadas en la provincia de Córdoba como consecuencia de las intensas precipitaciones que se están registrando durante las últimas horas por el paso de la borrasca 'Kristin' han sido reabiertas al tráfico.

Así las cosas, según ha informado el Gobierno andaluz, la carretera A-309 ha quedado abierta al tráfico "con precaución" en el pk 34+500, en el término municipal de Córdoba, a diez km de Castro del Río y 17 km de Bujalance. En esta zona "ha bajado el agua y se empieza dar paso con precaución para descongestionar el tráfico".

Igualmente, la A-3126 ha sido reabierta "con precaución" en el pk 4+000, en el término municipal de Baena, pero a 4,5 km de Valenzuela y a 12,5 de Cañete, y también en PK 4+800 por cruce de agua. También vuelve el tráfico "con precaución" en la A-305, en el pk 40+000, también en Baena y a 5,5 km de Valenzuela y 16 km de Baena.

Por el contrario, las otras vías anteriormente cortadas y que siguen sin cambios son la A-306, en el pk 14, que se ubica entre las localidades de Bujalance y Cañete de las Torres; la A-379, que registra un corte a la altura del pk 39+215, en Santaella, y la antigua C-336, en el pk 0, en Monturque, debido a una inundación de la misma por la subida cauce río Cabra.