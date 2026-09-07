Realizan mediciones para saber si hay sustancias nocivas por el incendio de una planta de reciclaje en Alhendín

Vista del incendio de una planta de reciclaje en Alhendín desde la localidad vecina de Ogíjares. - CEDIDA A EUROPA PRESS

GRANADA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos especialistas TEDAX-NRBQ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se desplazan a la zona del incendio originado en la tarde de este lunes en una planta de reciclaje en Alhendín (Granada) para realizar las mediciones y análisis correspondientes y valorar la posible presencia de sustancias que puedan resultar perjudiciales para la salud.

Así lo ha informado el cuerpo armado en una comunicación, en la que señala que ante el incendio y la importante columna de humo generada, la Guardia Civil recomienda a la población de las localidades próximas que adopte, con carácter preventivo, una serie de medidas de autoprotección mientras se determina la composición y posible toxicidad del humo.

Hasta disponer de los resultados de estas mediciones, se recomienda especialmente a la población situada en las zonas hacia las que pueda desplazarse la columna de humo permanecer, en la medida de lo posible, en el interior de viviendas y edificios; mantener cerradas puertas y ventanas; y evitar la ventilación de las viviendas mientras se perciba humo u olor intenso.

También se recomienda desconectar temporalmente sistemas de ventilación o climatización que introduzcan aire del exterior; evitar actividades físicas al aire libre y desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas por el humo; prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con problemas respiratorios; y, en caso de dificultad respiratoria, mareos, irritación intensa u otros síntomas, contactar con los servicios sanitarios a través del 112.

MÁS DE CINCUENTA LLAMADAS AL 112

En apenas una hora, el servicio de emergencias 112 ha recibido más de medio centenar de llamadas por este incendio y ha hecho pública una comunicación en la que insta a la población evitar la zona y facilita el trabajo de los operativos.

El 112, al igual que los ayuntamientos de Alhendín y localidades vecinas como Las Gabias, La Malahá, Cúllar Vega, Armilla o Churriana de la Vega se ha hecho eco de las recomendaciones a tomar en cuenta por la población antes reseñadas.

El incnedio se ha declarado antes de la cuatro de la tarde en una planta de reciclaje privada de residuos de la construcción situada en Alhendín (Granada) por causas que no han trascendido provocando una gran columna de humo visible desde distintos puntos del área metropolitana.

En las labores de extinción participan efectivos del Cuerpo de Bomberos de Granada y de la Diputación, que ha enviado a la zona un camión nodriza con capacidad para más de 14.000 litros a fin de ayudar a controlar las llamas.

Desde el dispositivo explican que el fuego está perimetrado y no se espera que se extienda más allá de la planta, desde donde surge una gran columna de humo negro debido a la presencia de plásticos y goma entre los materiales que han salido ardiendo mezclados con los desechos de la construcción.

La empresa se dedica a la clasificación, tratamiento y transformación de residuos o deshechos de la construcción para generar nuevas materias primas.