Rechazo a que el Ayuntamiento de Jaén "censure" una conferencia crítica con el gobierno israelí

Publicado 21/03/2019 14:13:05 CET

JAÉN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe ha criticado que el Ayuntamiento de Jaén "censure" la celebración de una conferencia crítica con el gobierno israelí después de que se haya denegado el acceso al Salón Mudéjar, espacio municipal que inicialmente aseguran que se les había concedido para esta charla a cargo de la activista judía Liliana Córdova y fundadora de la Red Internacional Judía Antisionista.

Esta asociación, con sede en Málaga, forma parte de la treintena de organizaciones y colectivos sociales que integran la Coordinadora 'Andalucía con Palestina'. Según han indicado en un comunicado, como asociación habían realizado "todos los trámites oportunos" según está establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén, por lo que en un primer momento aseguran que le fue concedido dicho espacio municipal.

Un día antes del acto, previsto para este jueves, el Ayuntamiento de Jaén ha rechazado dar acceso al espacio aludiendo "a la no respuesta a una petición de documentación que nunca se produjo". Además, afirman que desde el Ayuntamiento han solicitado a la asociación documentación que "no procede y no está sujeta al reglamento de la cesión de espacios en la ciudad".

Para la Asociación Al-Quds, la denegación de un espacio previamente concedido es "un acto irregular que contraviene la normativa municipal de cesión de espacios y que responde, principalmente, a las presiones de Israel y del lobby israelí en la ciudad, que parece contar con carta blanca para hacer y deshacer a su antojo".

Por eso recuerdan la obligación del Ayuntamiento de "dar cabida a todas las sensibilidades de su ciudadanía y proteger sus derechos de reunión y libertad de expresión". La asociación ha aprovechado el comunicado para recordar las reuniones del alcalde de Jaén, Javier Márquez, con altos cargos como Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel o el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, al que se le hizo entrega de un Olivo de Plata en recuerdo del diplomático andalusí Hasday ibn Shaprut.