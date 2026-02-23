Reclaman a la Junta la apertura de la A-324 tras su corte hace un mes por el desprendimiento de piedras

Señalización del corte de la A-324 - PLATAFORMA CIUDADANA POR HUELMA

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana por Huelma ha reclamado a la Junta de Andalucía que actúe en la A-324, la carretera que conecta A-44 con Huelma y Cambil, y que lleva cortada desde hace aproximadamente un mes por un desprendimiento de piedras hacia la calzada. Desde entonces se viene desviando el tráfico por la antigua carretera A-324, por la cuesta de El Pinar.

"Lo que parecía algo provisional y de rápida solución, se ha prolongado hasta hoy y sin información a la ciudadanía de qué se está haciendo al respecto y dejando el tráfico en condiciones demenciales", han señalado desde la Plataforma en un comunicado.

Añaden que la antigua carretera presenta también problemas debido al "abandono durante años". Apuntan que está "llena de baches", presenta "mal estado del firme" y estrechamientos, lo que hace que sea "una verdadera odisea para el tráfico que tiene que soportar día a día y sin ningún tipo de señalización de las zonas peligrosas".

La plataforma indica que son "cientos de personas" las que a diario se trasladan a Huelma, Solera, Bélmez o Cambil para trabajar o repartir mercancías, lo mismo en sentido contrario hacia Jaén y "se producen situaciones verdaderamente peligrosas cuando se cruzan camiones o autobuses, lo que puede dar lugar a accidentes en cualquier momento".

Por todo ello, desde la Plataforma preguntan por hasta cuándo van a tener que coger la antigua carretera desde el Oasis hacia Cambil y Huelma por el Pinar, y "quién o quiénes se van a responsabilizar cuando ocurra un accidente". Además, instan a los ayuntamientos afectados a "ponerse en marcha para garantizar las mejores condiciones de tráfico para su ciudadanía".